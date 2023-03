Taylor Swift enloquece a sus fans con el estreno de cuatro canciones

La reconocida cantante de pop, Taylor Swift, publicó este viernes en las plataformas de streaming tres canciones preexistentes, pero que ahora llevan el subtítulo ‘Taylor’s Version’ y se ven acompañadas de ciertos arreglos que mejoran y modernizan la producción.

De acuerdo a lo reseñado por Yahoo, se trata de ‘Eyes Open’, ‘Safe and Sound’ y ‘If This Was a Movie’: los dos primeros temas pertenecen a la banda sonora de ‘Los juegos del hambre’, mientras que el tercero constituye una pista de la edición deluxe de su disco de 2010 ‘Speak Now’.

La joven artista, además, sorprendió a su fanaticada con una canción inédita titulada ‘All Of The Girls You Loved Before’, una cara B de su disco ‘Lover’ (2019) que no llegó a ver oficialmente la luz dentro del álbum original.

Algunos seguidores de la cantautora creen firmemente que sus letras están inspiradas en el sólido romance que vive la artista con el actor inglés Joe Alwyn.

Taylor Swift afina los últimos detalles de los preparativos de su nueva gira mundial, un tour que lleva por nombre ‘Eras’ y que promete convertirse en uno de los periplos más rentables y multitudinarios de su carrera.