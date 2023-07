Taylor Swift lanza por sorpresa el videoclip de ‘I can see you’ junto a su ex Taylor Lautner y luego este la soprende en medio de un concierto (+Fotos)

Como parte del lanzamiento de Speak Now Taylor’s Version —la regrabación de su tercer álbum de estudio que se publicó hace 13 años— la cantante aTylor Swift compartió por sorpresa el videoclip de I can see you, protagonizado por su exnovio Taylor Lautner, Joey King y Presley Cash.

En un extenso texto, la artista reveló de lo que ha significado este proyecto para ella y la participación de estas personas en el videoclip de la canción —escrito y dirigido por ella misma—.

«He estado haciendo recordando durante meses y finalmente ha salido el vídeo de I Can See You. Escribí este vídeo hace más de un año, y realmente quería representar simbólicamente cómo me siento al tener a los fans ayudándome a recuperar mi música. Tenía mi corazón puesto en Joey King, Taylor Lautner y Presley Cash protagonizándolo. ¡Joey y Presley habían estado en el video de Mean cuando tenían 9 y 13 años, y están de vuelta y son tan absolutamente geniales! Taytay es INCREÍBLE en esto (¡No tenía un doble de acción!) y agradecer a Tay Lautner por ser tan formidable para pasar el rato en el set», ecribió la cantante.

Además, durante el rodaje, tal y como hemos podido ver en redes sociales, Taylor Swift, Taylor Lautner y su mujer, Taylor Dome (apellidada Lautner también desde que se casó con el actor hace unos meses,, recrearon el famoso meme de los tres Spide-man señalándose.

Taylor Lautner soprende a la cantante

Sin embargo, las sorpesas no acabaron allí, ya que durante la noche de ayer viernes, el actor y su mujer acudieronúltimo concierto de Taylor Swift en Kansas. Un momento muy especial, ya que ese mismo día Taylor acababa de lanzar la nueva versión de Speak Now.

Cabe recordar que varias de las canciones de aquel álbum las escribió pensando en Lautner.

En medio del show, el actor que se dio a conocer mundialmente gracias a su papel de Jacob en la saga Crepúsculo, cruzó la pasarela del escenario para dar un enorme abrazo a quien fue uno de sus amores de adolescencia, para dedicarle unas emotivas palabras: «Yo te respeto mucho. No solo por la cantante que eres, la compositora, la intérprete, sino realmente por el ser humano que eres. Eres amable, humilde, amable y me siento honrado de conocerte”, dijo.

La actriz Joey King y Presley Cash, también se encontraban sobre el escenario junto a Taylor Swift y Taylor Lautner. Todos ellos se enfundaron en un abrazo grupal el cual revolucionó a los asistentes todavía más.

