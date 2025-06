Team Asmat: Humor desde Pakistán al Mundo

El Team Asmat se ha convertido en viral con un video que describía de forma ordenada, magistral y con sentido del humor, pese a la gravedad del asunto, lo sucedido con la intervención militar del estado genocida de Israel en Irán y la respuesta que tuvo a su agresión.

El Ciudadano conversó con los jovenes creadores quienes respondieron a nuestras consultas.

¿Qué te inspiró a crear videos de comedia en redes sociales?

Me di cuenta de que el humor podía ser una forma poderosa de hablar sobre las luchas cotidianas, las particularidades culturales y los problemas sociales de una manera cercana y entretenida. Ver cómo las personas conectaban con la comedia en internet me inspiró a empezar a compartir mi propia perspectiva, y las redes sociales me ofrecieron la plataforma perfecta para llegar a personas de todos los ámbitos de la vida.

¿Por qué elegiste el humor como medio para comunicar tus ideas?

Cuando la gente se ríe, está más abierta, más dispuesta a escuchar y más propensa a reflexionar. Es un lenguaje universal que puede unir a las personas, incluso entre culturas y opiniones distintas. Para mí, la comedia no se trata solo de chistes: es una herramienta para contar historias, decir verdades y, a veces, incluso sanar. Especialmente en tiempos de tensión o dificultad, la risa puede generar un sentido de esperanza y resiliencia.

Nos preocupa la amenaza que enfrenta Medio Oriente por parte de países como Israel y Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

Este es un tema profundamente complejo y sensible. No hay duda de que los pueblos del Medio Oriente han vivido décadas de inestabilidad, conflicto e intervención extranjera. Muchos se sienten marginados, incomprendidos o directamente afectados por las acciones de naciones poderosas. Al mismo tiempo, es importante distinguir entre los gobiernos y las personas: los ciudadanos comunes de todos los lados suelen desear lo mismo: paz, dignidad y un futuro mejor. Creo que las voces creativas, especialmente desde la región, tienen un papel vital en contar nuestras propias historias y construir una narrativa basada en la justicia, la empatía y la comprensión.

¿Qué consejo le darías a los jóvenes creadores de Medio Oriente para tener éxito?

Sé tú mismo sin disculpas. No intentes copiar lo que hacen los demás: cuenta tu propia historia, con tu propia voz. El mundo tiene hambre de autenticidad, y tu perspectiva única importa. También, ten paciencia. El éxito no llega de la noche a la mañana. Sigue aprendiendo, sigue mejorando y rodéate de personas que apoyen tu crecimiento. Y, por último, usa tu plataforma con responsabilidad. Como creador, tienes el poder de inspirar, cuestionar y elevar—haz que tu voz valga la pena.

Por Bruno Sommer

