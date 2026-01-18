“Tenemos la verdad, pero aún no tenemos la justicia”: carta de Gustavo Gatica tras absolución de Claudio Crespo

Gustavo Gatica tras absolución de Claudio Crespo: «Tenemos la verdad, pero aún no tenemos la justicia»

Tras la absolución de Claudio Crespo, el ex oficial de Carabineros declarado autor de los disparos que lo dejaron ciego en ambos ojos durante el Estallido Social de noviembre de 2019, el psicólogo y diputado electo Gustavo Gatica publicó una carta abierta en el diario El País, reflexionando sobre el fallo judicial. El pasado martes 13 de enero, después de escuchar por tres horas la sentencia, Gatica presenció cómo Crespo salía en libertad del tribunal, celebrado por sus familiares, un momento que describe como «duro y contradictorio».

Gatica, acompañado de sus padres y abogados, expresa la perplejidad ante una sentencia que, si bien estableció con certeza jurídica e incuestionable la autoría material de Crespo en la pérdida de su vista, no culminó en una condena. «Todo Chile puede saber, y sobre todo yo puedo saber como una certeza, quién disparó a mi rostro», afirma, subrayando que, pese a la verdad alcanzada, aún no hay justicia.

El diputado electo hace un llamado a trascender su caso individual y a no politizar su causa. Enfatiza que lo ocurrido no pertenece a un sector político específico y que la política debe actuar con altura de miras, sin utilizar su historia para «ajustar cuentas». Gatica advierte que las leyes, creadas bajo presión o urgencia, tienen efectos concretos y devastadores sobre la vida de las personas, como la suya.

Plantea preguntas fundamentales para el país: ¿Qué marcos legales se están construyendo? ¿Cómo se equilibran la protección y la responsabilidad sin erosionar los principios democráticos? Su reflexión apunta a las consecuencias más amplias de la decisión judicial, vinculándola con el futuro de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la capacidad del sistema de responder a las expectativas sociales.

Reiterando su compromiso con la dignidad, la verdad y una democracia protectora, Gatica concluye con un mensaje de esperanza: «Chile merece una política a su altura. Y sigo convencido de que todavía podemos estar a la altura de Chile». La carta cierra con su firma y la frase que resume su sentir: «La verdad nos hará libres y yo me siento un hombre libre. Tenemos la verdad, pero aún no tenemos la justicia«.