«Tenga mayor precaución»: EE. UU. emite alerta a sus ciudadanos que deseen viajar a Chile

El gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) a través del Departamento de Estado, emitió una serie de recomendaciones en las que advierte a sus ciudadanos que deseen visitar Chile “ejercer mayor precaución”, debido a la “delincuencia callejera” y los “disturbios”.

“Tenga mayor precaución en Chile debido a la delincuencia y los disturbios civiles”, indica la alerta del organismo gubernamental y agrega que “la delincuencia callejera, los robos de vehículos, las estafas telefónicas, los fraudes con tarjetas de crédito y los allanamientos de morada son comunes, especialmente en Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Antofagasta, Calama e Iquique”.

En la advertencia publicada este lunes 17 de julio en el sitio web del Departamento de Estado norteamericano, invita a los estadounidenses a tener “mucha precaución al recorrer Cerro Santa Lucía, Cerro San Cristóbal, Mercado Central, Plaza de Armas, Bellavista, Yungay, Barrio Lastarria, Persa Bío Bío, Barrio Meiggs, Patronato, Centro Cultural Estación Mapocho y Los Dominicos en Santiago, u otros sitios turísticos populares, ya que los carteristas y atracos ocurren con frecuencia”.

“Se han robado bolsos y bolsos pequeños de los vestíbulos de hoteles, lugares turísticos concurridos, el Metro de Santiago, taxis y respaldos de sillas y pisos en bares, restaurantes y cafés. Los teléfonos celulares a menudo son robados de las mesas de los restaurantes. Los delincuentes han drogado y robado a ciudadanos estadounidenses, dejándolos sin memoria de los hechos”, añade.

El texto también menciona que “los robos de autos y vehículos son un problema grave en Santiago, Valparaíso y el norte de Chile (desde Iquique hasta Arica). Los ladrones han pinchado los neumáticos de los coches de arriendo para distraer a los extranjeros y robarles sus pertenencias”.

“Mantenga todos los objetos de valor con usted cuando tome autobuses, especialmente hacia o desde Calama y San Pedro de Atacama. Los robos son comunes y, a menudo, los cometen personas que se hacen pasar por empleados del autobús”, recomienda.

Asimismo, exhorta a que “nunca permita que su tarjeta de crédito sea cargada fuera de su vista. No acepte ayuda si su ropa se salpica con una sustancia húmeda y pegajosa; siga moviéndose y no suelte sus maletas. No acepte bebidas de extraños. No deje el equipaje desatendido, incluso en vehículos cerrados”.

“No te resistas físicamente a ningún intento de robo. Los delincuentes rara vez trabajan solos, y las cosas no valen la pena por la posibilidad de daño físico o muerte”, dice el documento y pide que “no muestre signos de riqueza, como relojes o joyas caros. Tenga cuidado al caminar o conducir de noche, especialmente si está solo”.

“Lleve siempre consigo una copia de su pasaporte y visa de EEUU (si corresponde). Guarde los documentos originales en un lugar seguro”, indica e insta a evitar exhibirse, “siga las instrucciones de las autoridades locales, incluidas las restricciones de movimiento, y obedezca todos los toques de queda”.

La institución resalta que “periódicamente, se producen manifestaciones a gran escala en Santiago y otras ciudades de Chile. Las manifestaciones pueden tener lugar con poco o ningún aviso y, a menudo, provocan interrupciones en el transporte, incluidos los servicios de autobús público y Metro de Santiago”.

“Las manifestaciones ocurren con frecuencia, especialmente el 29 de marzo, el 1 y 21 de mayo, el 11 de septiembre y el 18 de octubre. Aunque la mayoría son pacíficas, pueden volverse violentas”, y detalla que “las huelgas también son comunes y pueden causar importantes retrasos en los viajes, especialmente si viaja a áreas remotas, como Isla de Pascua, Punta Arenas o Chiloé”.

EE. UU. advierte que “grupos anarquistas han colocado artefactos explosivos e incendiarios en espacios públicos de Santiago, como cajeros automáticos, estaciones de metro e instalaciones gubernamentales”, por lo que llama a que “permanezca alerta y evite paquetes sospechosos o desatendidos”.

Igualmente, explica que “algunas personas o grupos que alegan afiliación con la comunidad indígena mapuche, han buscado reparación por agravios quemando iglesias, casas y pastizales, y atacando camiones, autobuses y maquinaria agrícola/madera, causando destrucción de propiedades, lesiones y muertes”.

“Si bien estos grupos se han dirigido principalmente a corporaciones forestales y terratenientes, debe tener cuidado en la región de La Araucanía”, advierte finalmente el Departamento de Estado de Estados Unidos.

