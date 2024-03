Teresa Marinovic trató de «cuma» a Naya Fácil y la influencer le lanzó feroz réplica: «Al menos yo no le robo el marido a nadie»

La influencer y embajadora del Festival de Viña del Mar 2024, Naya Fácil, arremetió contra la exconvencional constituyente Teresa Marinovic (Partido Republicano), quien recientemente la trató de «cuma» por su piscinazo en la ciudad jardín.

Fue el pasado 1 de marzo cuando Marinovic compartió la publicación de una usuaria de Twitter que señalaba que el piscinazo de Naya Fácil «refleja lo penca que estamos siendo como país. Díganme lo que quieran. Pero nadie puede decir que esto no es el colmo de lo rasca».

Sobre este comentario, la licenciada en filosofía agregó otro de su cosecha: «cuma», escribió escuetamente en su perfil. Días más tarde, y ante los comentarios de cientos de usuarios que la tildaron de clasista, Marinovic volvió a referirse al tema:

«Su puesta en escena fue objetivamente de mal gusto, y esto no tiene nada que ver con una cuestión de clases. Basta salir a la calle para darse cuenta de que ella no es representativa de la mujer chilena. Que Naya use su derecho a defenderse si cree que estoy equivocada, pero que no se escude en su origen social», señaló.

La respuesta de Naya Fácil

Como era de esperarse, la influencer salió a defenderse de los dichos de Marinovic a través de sus historias de Instagram, lanzando un feroz comentario que generó polémica en redes sociales.

«Al menos yo no le robo el marido a nadie, eso me hace empática. Algo que tú no tienes», escribió Naya Fácil, refiriéndose a un rumor que señala que Teresa Marinovic habría conocido a su esposo cuando él aún estaba en una relación con una amiga suya.

«Ella empezó a tratarme de cuma, yo ni te topaba. Jamás hablo mal de alguien si no me buscan», agregó la influencer.