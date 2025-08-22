Terremoto en La Moneda: Renuncia de Mario Marcel da nuevo golpe al Gobierno

Apenas un día después de la salida de Valenzuela del Ministerio de Agricultura, ahora presenta su renuncia uno de los pilares del gabinete.

Este jueves 21 de agosto Mario Marcel Cullell, quien lideraba la cartera de Hacienda desde el 11 de marzo de 2022 con el inicio del actual gobierno, confirmó su salida del gabinete por motivos personales. El ex ministro se presentó en el Palacio de La Moneda para formalizar su renuncia al presidente Gabriel Boric, en un movimiento que marca un quiebre en la estabilidad del equipo ministerial.

La salida de una figura de larga trayectoria y reconocido prestigio en el ámbito económico, se produce de manera inesperada y a tan solo unos meses de la finalización del mandato de Boric. Sin afiliación política, pero fuertemente vinculado al Partido Socialista, el economista de profesión y expresidente del Banco Central fue responsable de la conducción de la política fiscal del país, donde funciones incluían la formulación y ejecución de las políticas fiscales del gobierno, la elaboración del presupuesto de la nación, la administración de la deuda pública y la supervisión de las políticas tributarias.

La renuncia de Marcel se suma a la de otro miembro del gabinete ocurrida tan solo un día antes. El 20 de agosto, el presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia de Esteban Valenzuela Van Treek, quien se desempeñaba como ministro de Agricultura. La salida del militante y fundador de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), se produjo luego de que su partido decidiera no sumarse a la lista de unidad del oficialismo para las próximas elecciones parlamentarias. Esta decisión fue interpretada como un quiebre en la coalición de gobierno y se considera el motivo principal de su remoción.

Ante esta noticia el parlamentario Víctor Pino, presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y Diputadas, expresó su preocupación por la situación, declarando que la salida de dos ministros en menos de 24 horas es el sueño de la oposición. Pino también criticó la inestabilidad que parece afectar al Ejecutivo, señalando que: «ni con todas las Acusaciones Constitucionales que se presentaron, salieron ministros tan rápido como en el día de ayer y el día de hoy», sentenció. Finalmente, emplazó al presidente Gabriel Boric a: «poner orden en sus filas y pueda dejar a lo menos con dignidad lo último que queda de este gobierno hasta marzo del 2026».

La renuncia de Mario Marcel según fuentes reservadas respondería a una oferta para asumir un alto cargo en el Fondo Monetario Internacional. En su lugar asumió Nicolás Grau, quien se desempeñaba como Ministro de Economía.