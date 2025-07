Tesorería exige a salmoneras devolver $183 millones: ¿Por qué no denuncia  presunto fraude al fisco como exige la ley?

Tesorería omite denunciar por fraude a salmoneras: empresas deben devolver $183 millones por subsidios ilegales

Treinta y una empresas salmoneras recibieron más de $28 mil millones en subsidios a la mano de obra entre 2013 y 2023, violando derechos laborales y requisitos legales. Una investigación de Fundación Terram, liderada por Maximiliano Bazán y publicada en CIPER Chile, revela que 13 de estas empresas accedieron ilegalmente a $183 millones entre 2014 y 2023, cubriendo subsidios para 868 trabajadores que no cumplían condiciones (Tabla Nº4).

La Ley 19.853 exige que los trabajadores subsidiados residan permanentemente en zonas extremas, tengan contratos vigentes y reciban salarios un 20% sobre el mínimo. Sin embargo, la Tesorería General de la República (TGR) detectó en 34 resoluciones (de 39 revisadas) que las salmoneras incluyeron a empleados «que no residen en la región, no acreditan relación laboral, fueron desvinculados o percibieron sueldos inferiores al mínimo legal». Solo dos empresas no presentaron irregularidades.

La TGR admitió que solo fiscalizó 58 casos en una década y que las actas previas a 2018 no están digitalizadas, alegando que buscarlas en bodegas «desviaría el cumplimiento de sus funciones». Maximiliano Bazán enfatiza: «El organismo acepta declaraciones juradas de las empresas como verdad hasta que se demuestre lo contrario», facilitando el incumplimiento.

El Artículo 2° de la Ley 19.853 establece que obtener subsidios con trabajadores «inexistentes o con domicilio en otra zona» constituye «delito de fraude al Fisco, sancionado con presidio menor». Pese a esto, la TGR solo exigió la devolución de fondos y no derivó ningún caso al Ministerio Público.

Consultada, la TGR afirmó que «no se ha visualizado la comisión de delito mediante actos dolosos». No obstante, una circular interna de 2018 ordena aplicar «sanciones administrativas y penales» por obtención maliciosa. Además, los informes detectaron trabajadores residentes en regiones lejanas (Metropolitana, Valparaíso, Antofagasta) y salarios bajo el mínimo, indicando posible intencionalidad.

Los delitos de fraude al fisco prescriben a los cinco años. Por ello, Bazán subraya que «todos los casos con subsidios posteriores a agosto de 2020 aún podrían ser judicializados» (Tabla Nº5), con penas de hasta cinco años de cárcel.

A nivel nacional, el subsidio entregó $349.287 millones en cinco años. Las 20 mayores salmoneras recibieron al menos $21.180 millones (6% del total) entre 2019-2023, excluyendo a empresas auxiliares. La ley beneficia a zonas extremas, pero la industria incumplió su espíritu: impulsar empleo local estable.



Para profundizar en los detalles de esta investigación y acceder a las tablas de datos completas, lea el reportaje original de Maximiliano Bazán de Fundación Terram en CIPER Chile: