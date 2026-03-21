“Tiri Tiri Ya Asfoura”: El canto de un coro de niñas palestinas que se vuelve himno de paz y esperanza

“Vuela, vuela, pajarito”: el canto del coro de niñas en Gaza que se viraliza en Chile y nos recuerda que la esperanza también resiste

Fue en medio del silencio que impone los ataques bélicos y la devastación donde surgió una voz colectiva que nadie pudo ignorar. En Chile, la revista Minga Ancestral compartió en sus redes sociales un video que, en cuestión de horas, se viralizó: un coro de niñas en Khan Younis, al sur de Gaza, cantando con los rostros limpios y las miradas firmes, que se transformó en un acto de resistencia profundamente humano.

El video fue difundido originalmente en Palestina por Ahmed Muin Abuamsha, fundador de GBS y palestino originario de Gaza, quien escribió junto a las imágenes: “Hoy visité un nuevo coro de niñas en Khan Younis, bajo la supervisión del Sr. Jihad Hassan. Voces jóvenes y hermosas, llenas de energía positiva y esperanza. Este es solo el comienzo para ellas, y realmente necesitan apoyo”. El coro aún no tiene nombre, y Ahmed abrió una convocatoria colectiva para bautizarlo.

Un gestó que selló la conexión desde Chile, fue la realizada por un usuario, parte de la ola solidaria que desató la publicación, quien tradujo al castellano la canción que las niñas entonaban. Se trataba de “Tiri Tiri Ya Asfoura” (“Vuela, vuela, pajarito”), un canto tradicional que de pronto adquirió un nuevo significado: un himno de paz entonado por quienes han vivido el peso de la guerra. La traducción permitió que cientos de personas en Chile y América Latina comprendieran cada palabra, y con ella, la súplica contenida en cada nota.

Mikhael_99, compartía: “Un pequeño intento de llevar el encanto de una querida canción infantil árabe al español. He tratado de conservar su ritmo, su inocencia y sus imágenes originales: “Vuela, vuela, pajarito, soy como tú, bonito y chiquito. Corro entre flores al despertar, salto en las aguas del río al pasar, y en mi pelo guardo una flor, vuela, pajarito, llévame en tu amor. Vuela, vuela, pajarito, soy como tú, bonito y chiquito. ¿Dónde está tu nido, dime? solo te veo volar y volar, no tienes más que dos alas y el cielo entero para soñar. Dime una palabra, pajarito, si te preguntan, no digas nada, vuela, vuela, pajarito, soy como tú, pequeña y alada. Todos somos tus amigos, sabes todo lo que pasó: jugamos, leímos, hicimos ruido, ¿cómo lo supiste tú? Vuela, vuela, pajarito, soy como tú, bonito y chiquito. Te escondimos en un cuaderno, dibujito sobre papel, eres la libertad que crece bajo el cielo azul de miel. Y ese cielo tan grande y lejano cabe entero en tu volar, en tus alas, pajarito, todo el mundo puede entrar. Vuela, vuela, pajarito, soy como tú, bonito y chiquito. Vuela, vuela, pajarito… vuela libre sobre el azul”

Las cifras del horror en Gaza: Los ataques contra la infancia

🔸 Más del 90% de los hogares en Gaza han sido destruidos o gravemente dañados desde el inicio de la ofensiva bélica.

🔸 Cerca de 22.000 niños y niñas palestinas han muerto desde octubre de 2023.

🔸 Más de 41.500 menores han resultado heridos, más de 21.000 han quedado con discapacidad, 1.500 han sufrido amputaciones y 17.000 han quedado huérfanos.

La música como esperanza

Ahmed Muin comparte en sus redes sociales desde Gaza una serie de videos e intervenciones musicales, aquí compartimos dos:

“Cuando las voces de los niños se elevan por encima de las olas, la esperanza se vuelve más fuerte que el dolo”

Video difundido por Singing Global