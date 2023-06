Tiroteo dejó dos heridos en local nocturno del centro de Santiago

Dos personas resultaron heridas con impactos de bala, producto de un tiroteo registrado en un local nocturno ubicado en pleno centro de Santiago, en la región Metropolitana, en horas de la madrugada de este lunes 26 de junio.

La situación irregular se produjo debido a una riña que se originó en el interior de la discoteque llamada “Manhattan”, y que posteriormente se trasladó hacia las afueras del lugar, específicamente en la intersección de Amunategui con Compañía.

“Esto se genera por una riña al interior de la discoteca, donde un individuo del que no se tienen mayores antecedentes extrae de un vehículo estacionado un bolso donde se instruye mantenía un armamento de fuego con el cual ocasiona los distintos daños y las lesiones”, detalló el capitán de Carabineros, Claudio Valenzuela.

Trascendió que la cifra de heridos se trata de un hombre y una mujer que terminaron siendo alcanzados por las balas y que fueron trasladados a la exPosta Central, donde fueron atendidos y actualmente se encuentran fuera de riesgo vital.

Quienes se encontraban en el lugar, así como vecinos del sector, dieron aviso a Carabineros y al Samu del suceso, quienes se apersonaron inmediatamente al lugar para atender la situación e iniciar las investigaciones del caso.

A pesar de que Carabineros procedió a realizar los controles de identidad pertinentes a todos los asistentes para encontrar el arma, no se encontró y no hay personas detenidas. No obstante, continúa el despliegue del equipo especializado para recabar y evaluar la evidencia balística.

Por su parte, uno de los habitantes de la zona identificado como Rodrigo Pizarro, denunció que “hace 3 o 4 meses que esto ya es habitual. Hoy día ya pasó a mayores que hubo balacera, no sabemos qué pasó realmente. Ya no sabemos qué hacer”, según recoge 24Horas.

