Tohá espera que discordia no sea una excusa de Venezuela para incumplir obligaciones internacionales

La ministra del Interior, Carolina Tohá, espera que la discrepancia sobre la situación de Derechos Humanos (DD. HH.) en Venezuela no sea utilizado como una excusa por parte del país caribeño para incumplir con sus obligaciones internacionales, ante la reciente arremetida por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, contra el presidente Gabriel Boric.

“Yo espero que esto no sea una excusa para no cumplir estas obligaciones internacionales y que el embajador (de Chile en Venezuela, Jaime) Gazmuri ayude a facilitar que logremos seguir avanzando en esto, porque hemos tenido unos progresos en los últimos meses, ojalá que no se pierdan”, dijo.

Al ser entrevistada en Radio Agricultura, aseguró que “al mismo tiempo de que hay situaciones de DD. HH. en Venezuela, (el presidente Boric) está nombrado un embajador para que ayude a facilitar con ese país el ponernos de acuerdo, para poder hacer los procesos de repatriación y de expulsión cuando sea el caso”.

“Nosotros esperamos que la voluntad que ha manifestado Venezuela sea verdadera, porque nunca en esa voluntad que han manifestado han dicho que está la condición de que el Presidente no vuelva a referirse a los DD. HH. Y no lo va a dejar de hacer el Presidente Boric, pero tenemos también obligaciones internacionales y Venezuela tiene obligaciones internacionales”, enfatizó la ministra Tohá.

Impasse

Este miércoles, el diputado venezolano Diosdado Cabello insultó al presidente Gabriel Boric, calificándolo de “bobo”, luego de que este discrepara de las palabras del jefe de Estado brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sobre la situación en Venezuela.

Lula había dicho a inicios de esta semana que se ha creado una “narrativa” sobre la falta de democracia en Venezuela, lo que refutó Boric al afirmar que “no es una construcción narrativa, es una realidad, es seria y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria”.

En respuesta, Cabello, durante su programa televisivo señaló que el primer Mandatario chileno “es un bobo con malas intenciones, es un bobo que fue a faltarle el respeto al presidente Lula y al pueblo brasileño. Ya no es necesario que la gente diga que trabaja para los gringos, ya es evidente que trabaja para los gringos”.

