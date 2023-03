Trabajadores exigen cierre del comercio a las 19:00: Gobierno avanzaría en la iniciativa una vez aprobadas las 40 horas

En plena Plaza de la Constitución, frente al palacio de La Moneda, se reunieron este jueves los trabajadores del gran comercio para exigir el cierre del sector a las 19:00 horas. La convocatoria estuvo a cargo de la Alianza de Trabajadores del Comercio (Atcomer), agrupación nacida al alero de esta lucha y que hoy busca que el presidente Boric cumpla uno de sus compromisos de campaña.

Durante la protesta, el vocero de Atcomer, Mauricio Acevedo, aseguró que el mandatario estuvo en el Costanera Center durante su candidatura, y allí prometió patrocinar el proyecto de ley que hoy duerme en el Senado. Acevedo también aseguró que desde La Moneda se comprometieron a avanzar en dicha iniciativa una vez se haya aprobado la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.

«Este proyecto va a impactar hoy, y no en cinco años, en la calidad de vida de las y los trabajadores. Hoy la gente que sale del trabajo a las 21:00 horas llega a su casa una hora o una hora después y hemos visto como sufren porque o hay locomoción (…) Hoy día no hay ninguna razón para que el gobierno no patrocine este proyecto, que además fue el compromiso que hizo el presidente con nosotros durante su candidatura presidencial», señaló Acevedo.

«Hay registros que demuestran que las ventas entre las 20:00 y las 21:00 horas son marginales, ¿qué sentido tiene mantener este capricho que es el comercio abierto hasta las 21:00 o 20.30 horas? No tiene ningún sentido. La calidad de vida es un elemento fundamental para poder convivir, para poder formar de mejor manera a nuestros hijos e hijas», agregó el dirigente.

El proyecto de ley

La demanda de los trabajadores tiene una larga data: en agosto de 2021, los senadores Alejandro Guillier, Yasna Provoste, Alejandro Navarro y David Sandoval ingresaron un proyecto de ley que pretendía fijar a las 19:00 horas el horario de cierre de los locales comerciales. La iniciativa, sin embargo, no ha logrado salir de la Comisión de Trabajo donde fue presentada.

Andrés Giordano, diputado y exdirigente sindical de Starbucks, señaló a El Ciudadano que, en caso de que el proyecto no avance en el Senado, presentarán otro similar en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, instancia que hoy preside Juan Santana (PS).

«Este proyecto está entrampado, el Senado no lo quiere mover y el presidente de la Comisión de Trabajo no lo ha puesto en tabla. Lo que nosotros queremos es que esto avance y también hacer un llamado al Gobierno para que le pueda poner urgencia, porque ha sido un compromiso de campaña que se adquirió con los trabajadores del comercio».

«En el caso de que el proyecto no avance por la vía del senado, ya que hay una relación de fuerzas adversas, es que queremos aprovechar que el presidente de la Comisión de Trabajo será Juan Santana y presentaremos un proyecto de características similares para que empiece a recorrer el camino por la Cámara Baja», agregó.