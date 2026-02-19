Tragedia en Santiago: camión volcó y explotó en la Ruta 5, desatando un incendio que deja 4 muertos y al menos 17 heridos

En videos compartidos en redes sociales se puede apreciar la magnitud de la tragedia que desencadenó la explosión de un camión de gas en el municipio de Renca, en el norponiente de Santiago.

Durante la mañana de este jueves un potente estruendo retumbó en varios puntos de Santiago. Una explosión de grandes proporciones, seguida de una columna de humo negro y denso que podía divisarse desde diversos ángulos de la ciudad, dejó a la luz una tragedia registrada en la intersección de la Ruta 5 Norte con General Velásquez, en el límite de las comunas de Renca y Quilicura.

El siniestro, protagonizado por un camión que se volcó y transportaba gas licuado, ha dejado hasta el momento un saldo de cuatro personas fallecidas y al menos diecisiete heridas, cinco de ellas en estado grave, según el último balance entregado por las autoridades.

Las llamas, desatadas tras el impacto, alcanzaron a siete vehículos que transitaban por la autopista en esos momentos, generando nuevos focos de incendio que mantienen en alerta máxima a 25 compañías de bomberos que trabajan incansablemente en la zona.

🔴 Último Minuto

A esta hora se registra incendio de gran magnitud en Fresia y Los Atacameños en Renca límite Quilicura, preliminarmente se trataría de explosión de camión de gas con propagación a vehículos y múltiples personas quemadas, Bomberos en el lugar @biobio pic.twitter.com/Fqb02lzWho — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) February 19, 2026

El impacto de la explosión generó pánico entre los automovilistas que circulaban por el sector, quienes reportaron haber sentido la vibración y el estruendo antes de observar cómo una bola de fuego se elevaba sobre la carretera. La magnitud de la emergencia, ocurrida en un sector industrial y cercano al centro de la capital, ha ensuciado el aire con un humo espeso que se ha dispersado hacia varios municipios, generando preocupación entre los residentes de comunas aledañas.

El accidente: un choque, un vuelco y una explosión devastadora

De acuerdo con los primeros antecedentes proporcionados por las autoridades, el hecho se desencadenó cuando un camión de la empresa Gasco, que transportaba gas licuado, perdió el control mientras transitaba por la Ruta 5 Norte. El vehículo de gran tamaño colisionó violentamente contra las barreras de contención de la vía, volcando inmediatamente sobre la calzada.

«El camión colisiona, choca con la barrera de contención y vuelca. A raíz de eso y del producto inflamable que transportaba, se produce una explosión», explicó el general Víctor Vielma, Jefe de la Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, en declaraciones a la prensa desde el lugar de los hechos.

La onda expansiva y las llamas no solo consumieron al camión siniestrado, sino que alcanzaron a «7 vehículos menores que también a la misma hora venían transitando por la autopista», precisó Vielma.

El fuego, alimentado por el gas licuado que se liberó tras la fisura de la bombona, se propagó rápidamente, afectando también a vehículos estacionados en una empresa cercana y dañando la estructura metálica de otra compañía del sector industrial.

«Producto de la misma explosión, se empiezan a incendiar unos vehículos de una empresa que está al costado y también la estructura metálica de una empresa», complementó al graficar la magnitud del desastre que se extendió más allá de la calzada de la autopista.

Momento en que ocurre la explosión en la empresa ubicada en la comuna de Renca.

Información preliminar de Carabineros, el siniestro fue producto de una colisión de un camión que transportaba gas líquido y posterior volcamiento, producto del siniestro se informa de 10 personas… pic.twitter.com/XEFzIotnhI — PIENSAPRENSA 359 mil Seguidores (@PiensaPrensa) February 19, 2026

Hipótesis de la Fiscalía: exceso de velocidad y cuasidelito de homicidio

La Fiscalía Centro Norte asumió de inmediato las investigaciones para determinar las causas del accidente y las eventuales responsabilidades penales.

En un punto de prensa, a fiscal Macarena Cañas, jefa de Flagrancia de la Fiscalía Regional Centro Norte, y quien lidera las indagatorias, reveló las primeras conclusiones basadas en el análisis de las cámaras de seguridad del sector.

«La hipótesis de la Fiscalía es un cuasidelito de homicidio y de lesiones graves, que tiene que ver con los resultados del accidente en sí», señaló la persecutora, explicando que el objetivo principal es «determinar si hubo una infracción a las normas del tránsito por parte de uno o varios de los conductores».

Destacó que las imágenes captadas por los sistemas de vigilancia han sido determinantes para establecer una primera aproximación a lo ocurrido.

«De acuerdo a las cámaras que se han obtenido, la responsabilidad estaría radicada en el chofer de un camión de la empresa Gasco que pierde el control del vehículo, probablemente a exceso de velocidad, y causa un choque en cadena con un segundo vehículo mayor», afirmó Cañas.

«El camión pierde el control del vehículo, probablemente a exceso de velocidad, y causa un choque en cadena con un segundo vehículo mayor, y se produce esta explosión tipo nube por el contenido de gas licuado de petróleo que portaba», expuso.

La fiscal también confirmó que el conductor del camión siniestrado falleció en el lugar, convirtiéndose en una de las cuatro víctimas del trágico suceso.

«Nos preocupan particularmente las víctimas fatales», enfatizó Cañas, reconociendo la compleja situación que enfrentan los equipos forenses para lograr la identificación de los cuerpos.

«Es difícil la identificación de los mismos por las características de haber participado en un incendio, en un fuego de esta naturaleza. Por lo tanto, la idea es tratar de lograr su identificación y contactarnos directamente con sus familias y no que se enteren a través de medios de prensa», aseveró la persecutora.

Condolencias del Presidente Boric

La magnitud de la tragedia llegó hasta Rapa Nui, donde el Presidente de la República, Gabriel Boric, se encontraba cumpliendo agenda oficial. El mandatario interrumpió su intervención programada para referirse a lo que calificó como un «accidente grave» y entregar las primeras condolencias del Gobierno a las familias afectadas.

«Antes de comenzar con lo que nos convoca, me gustaría referirme brevemente a un accidente grave que sucedió hoy en la mañana en Santiago, en la carretera, entre Renca y Quilicura», comenzó diciendo el jefe de Estado, visiblemente afectado por la noticia.

En su alocución, Boric indicó que, producto del accidente automovilístico y la posterior explosión del camión, «tenemos confirmadas hasta el momento la cifra de cuatro fallecidos»

El mandatario también quiso dimensionar el alcance del siniestro más allá de las víctimas fatales, aunque descartó daños comunitarios de mayor envergadura. «Afortunadamente, no hay más daños comunitarios. Algunas de las esquirlas saltaron hacia tres empresas; pero hasta el momento no tenemos reportados más daños», explicó.

Sin embargo, Boric no ocultó la gravedad de lo ocurrido con las personas que se vieron directamente involucradas en el accidente. «Quienes eran parte de los automóviles en el accidente están algunos fallecidos, otros con condiciones muy difíciles», expresó, haciendo referencia al delicado estado de salud de cinco de los heridos que permanecen con riesgo vital.

El Jefe de Estado señaló que desde La Moneda están comprometidos con el seguimiento permanente de la situación. «Vamos a estar dándole seguimiento a esto, informando. Las imágenes son muy impactantes, así que les enviamos las condolencias desde acá a los familiares de las víctimas», concluyó.

Posteriormente, en sus redes sociales indicó que se había comunicado con el alcalde de Renca Claudio Castro y ratificó que los «equipos de gobierno están desplegados y trabajando junto a las instituciones competentes para el resguardo de la población a raíz del humo en la zona».

Me comuniqué con el alcalde @CN_Castro, tras la grave explosión e incendio en la comuna de Renca. Equipos de gobierno están desplegados y trabajando junto a las instituciones competentes para el resguardo de la población a raíz del humo en la zona.



Mi solidaridad y condolencias… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 19, 2026

Número de víctimas y heridos podría aumentar

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ha sido el organismo encargado de actualizar permanentemente las cifras de afectados, las cuales han ido escalando durante la mañana a medida que los equipos de emergencia lograban acceder a todos los sectores comprometidos.

El último informe oficial establece en 17 la cantidad de personas heridas como consecuencia directa de la explosión y el incendio. De ellas, cinco se encuentran en estado grave, con riesgo vital. Sin embargo, no se descarta que la cifra continúe aumentando en las próximas horas, ya que el operativo de búsqueda y rescate aún no ha concluido en su totalidad.

Todas las víctimas han sido asistidas por personal de la autopista y del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU), que desplegó un amplio operativo en el lugar del siniestro. Tres de los heridos, todos hombres adultos, han sido trasladados hasta la Posta Central, uno de los centros de salud más importantes de la capital, especializado en atenciones de alta complejidad.

Paralelamente, parte del equipo médico de la Posta Central se trasladó hasta el Servicio de Alta Resolutividad de Renca, donde permanecen otros heridos recibiendo atención especializada. Este desplazamiento de personal especializado responde a la necesidad de garantizar la mejor atención posible a todas las víctimas, distribuyéndolas según la gravedad de sus lesiones y la capacidad de los centros asistenciales.

Así fue la explosión que causó un camión de gas en renca, horrible 🫢 pic.twitter.com/ESlCEeaIEP — Alicia Reportera del Pueblo (@Roja53C) February 19, 2026

Onda expansiva alcanzó un tren de carga

El violento impacto de la explosión no solo afectó a vehículos y estructuras cercanas, sino que también alcanzó a un tren de carga que transitaba por la vía férrea contigua al lugar del siniestro. La empresa Ferrocarril del Pacífico (Fepasa) emitió un comunicado oficial informando que uno de sus convoyes se vio afectado por la onda expansiva generada por la deflagración.

El tren, que circulaba por la vía férrea en el momento exacto de la explosión, sufrió las consecuencias de la onda expansiva que, según describe la compañía, impactó directamente en la locomotora. Pese a la violencia del suceso, la empresa confirmó que la » tripulación resultó ilesa y se encuentra en buen estado de salud».

No obstante, Fepasa informó que se encuentran en proceso de evaluación de los daños materiales provocados por la explosión.

«Se están evaluando los daños producidos en la locomotora», señala el comunicado, sin entregar mayores precisiones sobre el estado de la maquinaria ni sobre eventuales afectaciones a la carga que transportaban.

La compañía ferroviaria quiso sumarse a las muestras de pesar por lo ocurrido, expresando su solidaridad con todas las personas afectadas por esta tragedia.

«FEPASA lamenta profundamente lo ocurrido y expresa sus condolencias y solidaridad con las personas y familias afectadas», agregó el texto.

Trabajo en terreno: bomberos combaten las llamas

Desde los primeros minutos posteriores a la explosión, un impresionante operativo de emergencia se desplegó en la intersección de la Ruta 5 Norte con General Velásquez. 25 compañías de bomberos de diversas comunas de la capital trabajan en terreno, enfrentando uno de los incendios más complejos de los últimos tiempos en Santiago.

La prioridad de los equipos de emergencia ha sido controlar las llamas que afectan a los vehículos siniestrados y a las estructuras industriales cercanas, pero la mayor preocupación se centra en la bombona de gas del camión accidentado. Los voluntarios trabajan contrarreloj para enfriar este contenedor, evitando que las altas temperaturas generen nuevas explosiones que podrían tener consecuencias aún más catastróficas.

Las autoridades han explicado que la hipótesis más probable sobre el origen de la explosión apunta a que se produjo una fisura en la bombona de gas del camión cuando este volcó, liberando el gas licuado que, al entrar en contacto con alguna chispa —posiblemente generada por el roce metálico o por algún sistema eléctrico de los vehículos—, provocó la deflagración.

🔴 AHORA: el Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 14 Compañías ante 3ª Alarma de #Incendio en fabrica, en Camino Lo Ruiz y Av. Eduardo Freí Montalva, en la comuna de #Renca.

Video @chilevision@Comandantecbs @munirenca pic.twitter.com/IG1z98QGV3 — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) February 19, 2026

El humo espeso y tóxico generado por la combustión del gas y los materiales de los vehículos se ha dispersado por varios municipios de la zona norte y centro de Santiago, generando preocupación entre la población por los posibles efectos en la salud. Las autoridades recomiendan a los residentes de las comunas afectadas mantener las ventanas cerradas y evitar la exposición al aire libre mientras persista la emergencia.