Salmones de Sangre: 90 vidas perdidas marcan el récord mortal de la salmonicultura en Chile durante13 años

Un nuevo naufragio en el Estuario de Reloncaví, ocurrido en la madrugada del 28 de enero de 2026, ha expuesto una vez más el alto costo humano de la industria salmonera en Chile. La embarcación «Koñimó I», que prestaba servicios para las empresas Salmones Australes y Trusal, se hundió en Ralún, resultando en la muerte de seis tripulantes.

Esta tragedia eleva a ocho el número de trabajadores del salmón fallecidos en lo que va del año, poniendo en evidencia lo que el Centro Ecoceanos describe como las «subestándares condiciones de seguridad laboral existentes en este billonario sector exportador». La tragedia se ve agravada por los reportes que indican que algunos de los cuerpos recuperados no portaban chalecos salvavidas.

La gravedad del accidente contrastó con la narrativa pública de algunos medios. El Centro Ecoceanos destacó críticamente la declaración de la conductora Carolina Urrejola del noticiero Canal 24 horas de TVN, quien insistió en que el accidente ocurrió “en una industria que opera con las más altas estándares de seguridad”. Esta cobertura, según el centro, «llama la atención» dado el contexto del nombramiento de un exlobista (José Joaquín Valdés) como gerente de comunicaciones de TVN, dejando «en evidencia el poder y la influencia de esta industria exportadora en los medios de comunicación chilenos«.

La tragedia del Reloncaví no es un hecho aislado, sino el episodio más reciente de una crónica de muertes prevenibles. El Centro Ecoceanos lleva un registro devastador: «entre marzo del 2013 y el 28 de enero del 2026, han muerto 90 trabajadores y trabajadoras» vinculados a la salmonicultura en Chile. Esta cifra sitúa al país como el de mayor siniestralidad en esta industria a nivel global, superando las estadísticas de naciones como Noruega o Canadá, a pesar de que Chile busca duplicar su producción para el 2040.

Estos 90 fallecimientos en poco menos de 13 años son el rostro humano de un modelo de expansión productiva acelerada, cuestionado por sus altos impactos ambientales y laborales. Cada número representa una vida perdida en centros de cultivo, plantas procesadoras o, como en este caso, en el transporte marítimo.

Para un análisis detallado de las cifras y el contexto, se invita a revisar el reporte del Centro Ecoceanos en siguiente enlace: