ISA InterChile en la mira: De conflicto socio ambiental en La Campana a mega apagón

Tras el mega apagón que dejó sin electricidad a 19 millones de personas en Chile , organizaciones ciudadanas han apuntado directamente a la empresa transnacional ISA InterChile como responsable de la falla masiva. A través de redes sociales, se ha denunciado además su historial en conflictos ambientales.

La campaña «Salvemos La Campana» publicó un comunicado en el que acusa a ISA InterChile de no saber «diseñar, ejecutar y mucho menos mantener sus líneas». Además, criticó la falta de fiscalización estatal, señalando que «el Estado ausente no fiscaliza, pues ofrecen puestos del directorio a primos de ex presidentes».

La publicación también reveló que la línea eléctrica tiene «revocado el permiso de funcionamiento de 10 torres», cuestionando por qué no se exige que los proyectos se ejecuten correctamente.

Por su parte, el canal «No + zonas de sacrificio» recordó que ISA InterChile, de capitales colombianos, es la misma empresa detrás del polémico proyecto de Torres de Alta Tensión Cardones-Polpaico, que amenazó la integridad ecológica del Parque Nacional La Campana. La organización destacó que la empresa ha sido señalada por «perseguir y criminalizar a ambientalistas y comuneros» que defendían el ecosistema de La Campana.

Ambas organizaciones coinciden en que el mega apagón es una muestra más de un modelo energético fallido. «Es el modelo el que produce las crisis, una y otra vez se evidencia con este tipo de situaciones», señaló «No + zonas de sacrificio». Además, cuestionaron cómo una empresa con un historial de negligencia y daño ambiental sigue teniendo el control de un servicio tan esencial como la energía en Chile.

Las críticas también se extendieron al gobierno, a quien se le exige actuar con firmeza frente a estas empresas. «El gobierno ha afirmado que se investigará y se actuará con firmeza, pero ¿hasta cuándo seguiremos soportando esto?», preguntó «Salvemos La Campana». Ambas organizaciones exigen mayor fiscalización y responsabilidad, especialmente en proyectos que afectan tanto a la población como al medio ambiente.

Así, el historial de ISA InterChile no solo incluye el mega apagón, sino también su participación en proyectos altamente controversiales, como las Torres de Alta Tensión en La Campana, que han generado una fuerte resistencia ciudadana. En 2019, activistas llegaron a tomarse una de las torres para evitar su instalación, en una lucha que hoy se recuerda como un símbolo de la defensa del medio ambiente frente a intereses corporativos.

Las organizaciones concluyen que es urgente cambiar el modelo energético y recuperar el control estatal sobre un servicio tan vital. No + zonas de Sacrificio destacó a la campaña ciudadana «Salvemos La Campana», en su compromiso con la defensa del medio ambiente en estos años de denuncia contra la empresa transnacional.