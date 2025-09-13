Tras 46 años de búsqueda: Gemelas raptadas en dictadura se reencuentran con su madre de Hualpén en emotivo abrazo

Hualpén: Después de 46 años madre se reencontró con sus hijas arrebatadas por la dictadura

El pasado miércoles 10 de septiembre, María Soto Toro, madre de Hualpén, se reencontró con sus hijas gemelas, Maria Beatrice y Adelia Rose Mereu, después de 46 años de separación forzada durante la dictadura militar. Según información publicada originalmente por Sabes.cl, el emotivo encuentro ocurrió en el Aeropuerto Carriel Sur, donde las hermanas, llegadas desde Roma, abrazaron por primera vez a su madre biológica entre lágrimas y emoción.

La historia se remonta a 1979, cuando las gemelas, entonces de apenas 8 a 9 meses, fueron internadas en un hogar de Concepción. Aunque inicialmente Soto podía visitarlas, pronto se le prohibió el acceso y, posteriormente, se enteró de que habían sido dadas en adopción de manera ilegal. Así lo detalló Sabes.cl, medio que siguió de cerca el caso de la familia.

Mira video publicado por Sabes.cl

Un examen de ADN fue clave para el reencuentro. La ONG Nos Buscamos sugirió a María Soto realizar la prueba en el sitio web MyHeritage.com, donde coincidió con el perfil genético de sus hijas, quienes también buscaban sus orígenes. Como relató Sabes.cl, tras el «match» genético, se contactaron por redes sociales en apenas 20 minutos.

El alcalde de Hualpén, Miguel Rivera, contribuyó económicamente para que las gemelas viajaran desde Roma a Concepción. Rivera, conmovido por la historia, destinó recursos de su propio bolsillo para apoyar la campaña, según destacó la fuente original.

María Soto, visiblemente emocionada, declaró a Sabes.cl: «Esto es como parir de nuevo a mis hijas, en versión adultas». Además, hizo un llamado a otras madres en su situación a no perder la esperanza: «Golpeen puertas, porque ahora hay más posibilidades».

Se estima que entre 1960 y 2019 existieron alrededor de 20 mil casos similares en Chile, según el juez de Derechos Humanos Mario Carroza, citado por el medio regional. Las gemelas permanecerán en Hualpén hasta fines de septiembre para conocer a su familia y su país de origen.