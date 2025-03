Tras su éxito en Viña, Ruminot convierte a Angol y Brotes de Chile en protagonistas culturales

Pedro Ruminot lleva a Angol y el Festival Brotes de Chile a lo más alto tras su triunfo en Viña 2025

El humorista Pedro Ruminot no solo se llevó dos Gaviotas en el Festival de Viña del Mar 2025, sino que también cumplió una promesa que resonó en todo Chile: dedicar su triunfo a la ciudad de Angol y su emblemático Festival Brotes de Chile. Con una rutina llena de humor irreverente y momentos emotivos, Ruminot logró conquistar al público de la Quinta Vergara, dejando en claro por qué es uno de los grandes referentes del stand-up chileno.

Tras recibir la Gaviota de Plata, el comediante no dudó en tomar el micrófono y exclamar: “¡Gracias, Angol! ¡Brotes de Chile! ”, recordando así su paso por el festival angolino “Les prometí que si me iba bien en Viña, iba a gritar su nombre. Si no lo hacía, me llenaban de recetas en Instagram”, bromeó, refiriéndose a la famosa “funa” que los chilenos aplican a quienes no cumplen sus promesas.

“Tengo que gritar toda la parrilla de esa noche (…)¡Los Jaivas, los Cuatro Cuartos, Viñuela, los Vázquez!”, “¡Gracias, Angol!

¡Promesa cumplida! Pedro Ruminot mencionó a Los Brotes de Chile de Angol en Festival de #Viña2025 #Angol #BrotesdeChile pic.twitter.com/lLWzKGZjdv — ¿Por qué es tendencia? 🇨🇱 (@TrendingCL) March 2, 2025

Ruminot había participado en el Festival Brotes de Chile, uno de los tres principales eventos folclóricos del país, donde también combina la música y la comedia en la ciudad. “En Angol me fue tan bien que dije: ‘Si me gano la Gaviota, voy a mencionarlos’”, recordó el humorista, quien además destacó que su presentación en el festival angolino fue un “ensayo general” para su éxito en Viña.

Angol, capital de la provincia de Malleco en La Araucanía, es una ciudad con una rica historia y cultura. Fundada en 1862, es conocida por su microclima, sus deliciosos tomates y su cercanía a la cordillera de Nahuelbuta. Además, es la tierra de Alberto Larraguibel, el jinete que batió el récord mundial de salto alto en 1949 junto a su caballo “Huaso”, una marca que aún perdura, así como del mítico club, Malleco Unido, con una de las hinchadas más fieles del fútbol.

El Festival Brotes de Chile, por su parte, es un evento que combina música folclórica y comedia, atrayendo a miles de visitantes cada año. Con más de cuatro décadas de historia, se ha convertido en un espacio clave para artistas nacionales e internacionales, consolidándose como un referente cultural del sur de Chile.

Ruminot no solo cumplió su promesa, sino que también emocionó al público de Viña al recibir la Gaviota de Oro, derramando lágrimas de gratitud. “Muchas gracias, Chile”, expresó, consolidando su lugar como uno de los grandes triunfadores del festival.

Con su actuación, el humorista no solo se llevó los aplausos de la Quinta Vergara, sino que también puso a Angol y el Festival Brotes de Chile en el centro de la conversación nacional. Una promesa cumplida que, sin duda, quedará grabada en la memoria de ambos eventos.