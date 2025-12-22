«Trepidante» cierra su octava temporada consolidando el archivo sonoro de la literatura de Los Ríos

Concluye octava temporada de Trepidante: Se Consolida el Archivo Sonoro Literatura de los Ríos

Desde hace más de ocho años, el programa radial Trepidante ha sido un espacio de resonancia poética, un archivo vivo que recoge las voces, los silencios y las preguntas que atraviesan la escritura en el sur de Chile, con centro en Valdivia. Nacido en Radio UACh, bajo la conducción de la poeta y gestora cultural Cristina Gallardo, el proyecto ha ido creciendo temporada tras temporada, convirtiéndose en una plataforma de memoria, reflexión y comunidad.

Con casi 300 horas de registro audiovisual, realizadas en estas 7 temporadas, desde 2017, el equipo de Trepidante ha desarrollado un trabajo sistemático de registro y documentación de la producción literaria de la Región de Los Ríos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores y escritoras locales, se ha consolidado un archivo sonoro que preserva voces únicas del sur de Chile, construyendo un patrimonio inmaterial de alto valor histórico, cultural y creativo. El archivo permite acceder a una mirada profunda sobre la literatura regional, dando evidencia de la riqueza y pluralidad de su pensamiento estético.

En la temporada 2025, posible gracias al financiamiento del Ministerio de las Culturas, Las Artes y el Patrimonio, a través del Fondo de Fomento del Libro y la Lectura, en el marco del Plan Nacional de la Lectura, cada episodio es una invitación a escuchar con atención, no solo la obra de un poeta, sino también su manera de habitar el lenguaje, de vincularse con el territorio, de pensar la escritura como gesto político y poético. Cristina no entrevista, conversa. Y en esa conversación, se abre la pregunta que ha movilizado toda la temporada 2025. ¿La poesía de Valdivia es una decisión política o una decisión poética?

Cristina Gallardo Jiménez, quien lidera el esfuerzo y conduce el programa radial, fue reconocida por su trabajo en fomento lector y escritura desde el sur. Su libro Migrancia, publicado por Fértil Provincia, y su participación en proyectos como Diálogo en Movimiento y Ramo de Rudas, la posicionan como una figura clave en la escena literaria regional. Es poeta, profesora de lenguaje, bibliotecaria y funcionaria de la Biblioteca Central de la Universidad Austral de Chile, donde ha impulsado espacios de mediación lectora, archivo y vinculación comunitaria.

Como poeta, integrante activa de su generación, testigo y protagonista del crecimiento de la literatura regional, en su última obra, Migrancia, da pistas de su sensibilidad. Explora el tránsito entre lo rural y lo urbano desde una perspectiva feminista, y su trabajo ha sido reconocido por su capacidad de acercar la poesía a públicos diversos. Explora los desplazamientos entre lo rural y lo urbano, entre el cuerpo y el paisaje, entre la memoria y el presente. Su escritura se sitúa en el cruce entre lo íntimo y lo político, y esa misma sensibilidad atraviesa el proyecto Trepidante. No es casual que la voz sea el eje: en Migrancia, como en la radio, la palabra se encarna, se escucha, se vuelve territorio. La experiencia de migrar —física, simbólica, afectiva— se convierte en una clave para leer la poesía del sur de Chile, y para entender cómo Trepidante ha construido un archivo que no solo documenta, sino que interpela. Una escritura que transita entre lo rural y lo urbano, entre el cuerpo y el paisaje, entre el exilio y el arraigo.

Al concluir esta octava temporada de “Trepidante”, Cristina Gallardo, proyecta la publicación de un libro que reúna fragmentos, reflexiones y voces del archivo. Será una extensión editorial del programa, una forma de seguir preguntando, de seguir escuchando, de seguir hilando poesía desde el sur. Explica que “este material revela un panorama poético diverso y en constante transformación durante la última década, inscrito en una tradición literaria regional que sigue los pasos de Trilce y de los grupos surgidos bajo el alero de la UACh, o incluso fuera de ese canon, donde teatro y creación literaria contribuyeron a conformar una identidad cultural propia”. El archivo demuestra que “la poesía del sur de Chile está profundamente atravesada por la historia y el presente que les toca vivir”, como destaca el académico Sergio Mansilla.

Este patrimonio sonoro permite percibir las líneas creativas que dialogan con la interculturalidad y la poética mapuche, rescatan la memoria política y exploran la relación entre geografía, cuerpo y territorio. Contiene una reflexión constante sobre los cruces culturales propios de la identidad del Sur, y la indeleble influencia de perspectivas ecológicas, feministas y de memoria reciente. “Estas tendencias muestran un campo literario regional vibrante y plural, profundamente conectado con su contexto territorial y social, que se instala en la escena nacional como una tradición literaria capaz de interrogar las estructuras de poder y la identidad del país, generando nuevas voces que exploran las tensiones entre lo marginal y lo hegemónico”, concluye Cristina.

A lo largo de los años, Trepidante ha convocado a decenas de poetas locales, estudiantes, lectores y oyentes. Cada capítulo es una cápsula de tiempo que contiene la voz del autor leyendo su propio texto, el análisis literario que lo acompaña y la atmósfera sonora que envuelve la experiencia. El esfuerzo no solo ha documentado la producción literaria de la Región de Los Ríos, sino que ha creado comunidad, ha sembrado vínculos, ha abierto micrófonos donde antes solo había silencio.