Trump es notificado sobre la investigación en su contra por poseer documentos clasificados

El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) fue avisado acerca de que es objeto de una investigación penal por las acusaciones de que poseía documentos clasificados en su residencia de Florida (sureste) e intentó impedir que las autoridades federales los recuperaran, informó el medio ‘Politico’.

El republicano fue notificado por los fiscales federales en una carta, según el informe que cita a una persona familiarizada con el asunto.

En declaraciones anteriores, el exmandatario dijo que no había sido notificado de ser acusado y que no debería serlo porque no ha hecho nada malo. Además, afirmó que él es el blanco del Departamento de Justicia y del FBI por motivos políticos.

El 5 de junio, los abogados de Trump acudieron al Departamento de Justicia en un intento de disuadir al Gobierno de acusar al magnate en relación con su supuesta posesión de documentos clasificados.

El abogado especial Jack Smith fue designado para dirigir el caso de los documentos clasificados en noviembre, cuando los fiscales comenzaron su investigación sobre si Trump o sus asociados hicieron mal uso de los papeles u obstruyeron los esfuerzos del Gobierno para recuperarlos.

Trump niega cualquier irregularidad en este caso y en las otras tres indagatorias penales en las que está implicado, incluidas las acusaciones de falsificación de registros comerciales y su presunta implicación en los sucesos violentos del Capitolio, sede del Congreso, del 6 de enero de 2021.

Fuente Sputnik

