¡Tu voz importa! Participa de la consulta ciudadana “Sitios arqueológicos y yacimientos paleontológicos”

Este Plan tiene como objetivo fortalecer la coordinación entre instituciones públicas y otras organizaciones relevantes tales como universidades, organismos no gubernamentales, entre otros; con miras a garantizar la protección, conservación, puesta en valor y gestión sostenible de estos sitios en todo el país.

La consulta está dirigida a todas las personas interesadas en aportar con su experiencia, conocimientos y visiones al fortalecimiento de la gestión de sitios arqueológicos y yacimientos paleontológicos en el país.

A través de este proceso participativo, se busca recoger percepciones, oportunidades, desafíos y recomendaciones que contribuyan a la elaboración de un plan que refleje las distintas miradas de la ciudadanía.

La consulta dura solo 10 minutos y puedes responder hasta el 12 de septiembre de 2025. Abierta a todas las personas mayores de 15 años interesadas en el tema.



Te invitamos a ser parte de esta iniciativa ingresando en este enlace.