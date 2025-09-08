¡Tu voz importa! Participa de la consulta ciudadana “Sitios arqueológicos y yacimientos paleontológicos”

Chile posee una riqueza invaluable en su patrimonio arqueológico y paleontológico, que guarda la memoria de nuestras comunidades y fortalece el desarrollo local. Ayúdanos a cuidar la historia que nos une

¡Tu voz importa! Participa de la consulta ciudadana “Sitios arqueológicos y yacimientos paleontológicos”
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Este Plan tiene como objetivo fortalecer la coordinación entre instituciones públicas y otras organizaciones relevantes tales como universidades, organismos no gubernamentales, entre otros; con miras a garantizar la protección, conservación, puesta en valor y gestión sostenible de estos sitios en todo el país.

La consulta está dirigida a todas las personas interesadas en aportar con su experiencia, conocimientos y visiones al fortalecimiento de la gestión de sitios arqueológicos y yacimientos paleontológicos en el país.

A través de este proceso participativo, se busca recoger percepciones, oportunidades, desafíos y recomendaciones que contribuyan a la elaboración de un plan que refleje las distintas miradas de la ciudadanía.

La consulta dura solo 10 minutos y puedes responder hasta el 12 de septiembre de 2025. Abierta a todas las personas mayores de 15 años interesadas en el tema.

Te invitamos a ser parte de esta iniciativa ingresando en este enlace.

Relacionados

El Ciudadano

"Daño grave e irreparable": CMN frena salmonera por destruir capas portadoras de fósiles de 39 millones de años

Hace 2 meses
El Ciudadano

Acatzingo, Puebla en el mapa mundial con el rescate de zona arqueológica

Hace 3 meses
El Ciudadano

CESCO: la agencia de lobby más sofisticada en la industria minera chilena

Hace 3 días
El Ciudadano

José Cabello, geólogo, sobre acuerdo SQM-Codelco: “Cuando un yacimiento es tan bueno me quedo con el 100 por ciento”

Hace 3 meses
El Ciudadano

“Si nos concentramos sólo en el litio estamos perdiendo plata”

Hace 2 meses
El Ciudadano

Valdivia impulsa la gestión cultural con un nuevo taller en espacio Casa Riola

Hace 1 mes
El Ciudadano

Marionetas a escala humana protagonizan montaje inclusivo

Hace 2 meses
El Ciudadano

Excentro de detención y tortura Cuartel Borgoño se convertirá en un nuevo Sitio de Memoria

Hace 2 meses
El Ciudadano

Marcela Vera, economista Usach: “El Estado tiene la capacidad y las condiciones jurídicas para explotar el 100% del Litio”

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano