Últimas semanas para visitar «Dinosaurios del Sur del Mundo» en el MNHN

Si aún no has vivido la experiencia paleontológica más importante del país, el tiempo se agota. Hasta el 28 de febrero de 2026, el Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) mantiene abierta la impresionante exhibición «Dinosaurios del Sur del Mundo«, una muestra gratuita que reúne por primera vez el patrimonio fósil más relevante del Cono Sur.

Esta exposición es el resultado de una colaboración público-privada entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Corporación por el Patrimonio Cultural de Chile, BHP, Gestiona, y cuenta con el apoyo científico de Descubre y Geosaurus.

Los protagonistas: Dinosaurios descubiertos en Chile

Por primera vez se muestran los fósiles originales de todos los dinosaurios descubiertos en Chile, algunos de los cuales han alcanzado relevancia científica a nivel mundial: Chilesaurus diegosuarezi (considerado uno de los dinosaurios más interesantes descubiertos en años recientes), Stegouros elengassen, Atacamatitan chilensis (el primer dinosaurio chileno en ser descrito), Arackar licanantay y Gonkoken nanoi (recientemente descubierto en Magallanes).

Entre las atracciones principales se encuentran 18 esqueletos de dinosaurios en tamaño natural; 12 esqueletos de aves realizados mediante osteotecnia; tres reconstrucciones de dinosaurios en vida, tal como poblaron el planeta hace millones de años; además de una animación de la deriva de los continentes, proceso geológico ocurrido en nuestro planeta hace cientos de millones de años atrás.

David Rubilar, Jefe del Área de Paleontología del MNHN señaló que “esta exhibición tiene enorme relevancia, puesto que es la más completa que se ha realizado sobre dinosaurios del Cono Sur de América hasta ahora en nuestro país y estarán a disposición del público, por primera vez, las cinco especies de dinosaurios descritas en Chile”.

René Muga, Vicepresidente de Asuntos Corporativos de BHP, plantea que “participar de una exhibición que mira nuestro pasado y que nos permite descubrir los secretos de dinosaurios de millones de años, es una gran alegría para BHP. Queremos que Dinosaurios del Sur del Mundo llegue a todos, y colaborar para hacerlo realidad nos llena de entusiasmo”.

“Dinosaurios del Sur del Mundo” invita a contemplar el sorprendente pasado de los dinosaurios, así como proteger su frágil legado, que en la actualidad se refleja en las aves, único linaje que logró sobrevivir a la gran extinción del período Cretácico.

Coordenadas

• Exhibición «Dinosaurios del Sur del Mundo«.

Hasta el 28 de febrero de 2026. Martes a sábado de 10:00 a 17:30 horas, domingos y festivos de 11:00 a 17:30 horas. Cerrada los lunes.

Salón Central del Museo Nacional de Historia Natural (Interior Parque Quinta Normal, Santiago).

Entrada gratuita.

Fuente: Mnhn.gob.cl.

Gracias.