Últimos días para recorrer la memoria de lo cotidiano con la muestra “Más que cosas. Nuevas historias que contar”

El casco histórico de Santiago se convierte en escenario de un viaje nostálgico con de la primera versión itinerante de la muestra «Más que cosas. Nuevas historias que contar». Esta iniciativa, fruto de una alianza inédita entre el Museo Histórico Nacional (MHN) y el centro cultural La Sombrerería, invita al público a explorar la riqueza del patrimonio íntimo de las familias chilenas. A diferencia de las galerías que priorizan grandes hitos políticos, esta exposición pone el foco en la vida común, los juegos de barrio y las herramientas de oficios antiguos que han dado forma a la identidad local.

Un puente digital entre generaciones y recuerdos

La exhibición destaca por su enfoque interactivo, donde el uso de tecnología permite profundizar en la narrativa de las piezas. Los asistentes pueden escanear códigos QR para escuchar los relatos de los propios donantes, quienes explican el valor afectivo y social de los objetos.

La colección incluye desde utensilios de cocina y juguetes de época hasta registros audiovisuales domésticos y fotografías de archivos oficiales. Este despliegue busca que las generaciones mayores reconozcan su propio pasado en vitrinas y láminas de gran formato, mientras que los más jóvenes logran aproximarse a una cotidianeidad análoga que parece lejana, pero que sigue siendo la base de la cultura actual.

El entorno donde se emplaza la muestra añade una capa adicional de valor histórico. La Sombrerería funciona en el segundo piso de la icónica tienda patrimonial «Donde Golpea el Monito», un establecimiento con más de un siglo de existencia en uno de los barrios comerciales más emblemáticos de la capital. Este cruce entre un museo nacional y un negocio familiar tradicional refuerza la idea de que la historia no solo se encuentra en los libros, sino también en los almacenes, las casas y los objetos que usamos a diario.

Coordenadas

• Exhibición itinerante “Más que cosas. Nuevas historias que contar”, del MHN.

Disponible hasta el domingo 8 de marzo de 2026. Martes a viernes de 10:00 a 17:30 horas; sábado de 10:15 a 14:00 horas.

Centro Cultural La Sombrerería (2º piso de la Sombrería Donde Golpea El Monito), 21 de mayo #707, Santiago.

Entrada liberada.



Fuente: Santiagocultura.cl.

