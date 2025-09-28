“Un acto racista”: Acusan que burocracia estatal niega derechos a comunidad Diaguita en espacio costero de Punta Tetillas

La comunidad diaguita de Punta Tetillas nuevamente ha sido rechazada en su solicitud de espacio costero, un derecho vital para proteger su cultura y conexión sagrada con el mar. Califican la decisión de 2025 como un acto de invisibilización y un golpe a su identidad ancestral, razón por la que se exige justicia.

Autor: Seguel Alfredo
La Comunidad Diaguita de Punta Tetillas nuevamente es rechazada  en su  solicitud de Espacio Costero

La plataforma de Espacios Costeros Marinos, denunció que la comunidad diaguita de Punta Tetillas, guardianes ancestrales de un territorio de incalculable valor cultural y espiritual, ha sido ignorada una vez más por las instituciones. En una decisión calificada como un acto de racismo y desprecio a sus derechos legítimos, la solicitud formal presentada por la comunidad para la administración de un espacio costero marino de pueblos originarios (ECMPO) fue rechazada.

Este derecho, consagrado legalmente por la Ley 20.249, es visto como una herramienta fundamental para proteger su historia, su cultura y su conexión sagrada con el mar que ha sido parte de su existencia por generaciones.

“La comunidad argumentó que el rechazo a su solicitud no solo vulneraba su derecho a proteger su forma de vida y manifestaciones culturales, sino que también se basaba en opiniones sin sustento técnico. A pesar de contar con informes que respaldaban su petición de CONADI y SERNAPESCA, la CRUBC optó por desestimar sus derechos consuetudinarios, lo que fue señalado por la justicia como una actuación arbitraria. Este fallo no solo beneficia a la Comunidad Diaguita, sino que sienta un precedente importante para todos los pueblos originarios que buscan defender sus territorios ancestrales en el borde costero de Chile”, consigna una reciente publicación en ElInformador.cl.

De acuerdo a la publicación y video de la plataforma de Espacios Costeros Marinos, el rechazo, más allá de ser un mero trámite administrativo negativo, representa una herida profunda para la identidad del pueblo diaguita. Frente a esta situación, la plataforma se ha hecho eco del reclamo, cuestionando cómo es posible que persistan estas prácticas de exclusión. A través de un emotivo video publicado en Instagram, la plataforma denuncia este “cruel rechazo” y hace un llamado a la solidaridad ciudadana, subrayando que la voz de los pueblos originarios merece ser escuchada y su legado, respetado. El mensaje es claro: es hora de decir “¡Basta de silenciarlos!”.

La publicación concluye con un llamado urgente a la acción, exigiendo justicia para los diaguitas y evitando que el mar, elemento central de su cosmovisión, les sea arrebatado.

Se invita a ver la publicación completa con el video en la cuenta oficial de Espacios Costeros Marinos en Instagram.

Relacionados

Seguel Alfredo

Una ley valorada a nivel mundial: Destacan hitos históricos de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO)

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar rechaza modificación a Ley Lafkenche

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

 “Resulta vergonzoso”: Comunidades de Pueblos Originarios dirigen carta a candidatos presidenciales por “Ley Lafkenche”

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Ley Lafkenche en la mira: Senado votará modificaciones sobre Espacios Costeros de Pueblos Originarios, sin consulta indígena

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Contra las salmoneras y el Senado: comunidades defienden la Ley Lafkenche como escudo del mar ancestral

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

Los Ríos: Denuncian presión político empresarial tras bloqueo de espacio costero de comunidades del Wadalafken

Hace 4 semanas
Seguel Alfredo

Dirigente williche bajo amenaza de muerte por defender espacio costero en isla Caucahué: Alerta desde Chiloé

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

ECMPO Wadalafken: Representantes lafkenche advierten falencias técnicas y jurídicas en resolución de la CRUBC Los Ríos

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Dirigentes costeros rompen el silencio en podcast ‘Mar Abierto’: desmontando mitos y luchas tras la Ley Lafkenche

Hace 2 meses

