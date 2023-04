Un asalto y agresiones sufre asesora de prensa de diputada Claudia Mix, junto a director de El Porteño

Por César Baeza

En la salida de Américo Vespucio para tomar la Ruta 68 en dirección a Valparaíso, la asesora de prensa de la diputada Claudia Mix, junto al director de El Porteño, sufrieron una encerrona luego de la cual los encañonan y les obligan a bajar del auto, para luego agredirles y robarles el vehículo.

Un asalto y agresiones físicas sufrieron la periodista Cristina Mistretta, asesora de prensa de la diputada Claudia Mix (Comunes), y Gustavo Burgos, director de El Porteño (medio digital de Valparaíso), el recién pasado domingo, alrededor de las 24:00 horas cuando se dirigían a Valparaíso. Fueron víctimas de una «encerrona», en la que recibieron golpes y amenazas en contra de sus vidas, con armas semiautomáticas.

El auto en que se transportaban fue interceptado a la altura de Américo Vespucio al llegar a la salida para tomar la ruta 68 camino al puerto, por un vehículo con cuatro ocupantes. Los delincuentes, que hablaban sin groserías, y con un acento evidentemente chileno, según informó la periodista, les obligaron a bajar de su transporte profiriendo amenazas y golpes en la cabeza.

Les obligaron a ponerse boca abajo contra el pavimento, y uno de los antisociales le dijo a Mistretta: «¡Así que te gusta ser tan chorita!», lo cual sorprendió a la comunicadora dado que no abrió la boca durante todo el episodio y entregó sus pertenencias sin ninguna resistencia, según relata.

La periodista Mistretta relató a El Ciudadano que al quitarle los anteojos al colega Burgos, él les pregunta para qué, llévense todo lo demás y los tipos le dicen: «porque no los vas a necesitar». Ella agrega: “así le dijeron a Pepe Carrasco cuando pidió ponerse zapatos”, antes de ser asesinado por agentes de la CNI, al amanecer del 8 de septiembre de 1986.

La periodista señaló también: “los tipos eran muy profesionales, no parecían delincuentes comunes. No quiero que parezca una acusación que no puedo comprobar, solo relatar los hechos y que la gente haga sus propias conclusiones”.

Sostuvo que el tipo que la tomó a ella “me pegaba con la punta de la pistola en la cabeza, me tomó del cuello y me tiró al suelo”. “No hubo combos ni patadas pero igual fue super violento. Quedé con un cototo en la cabeza”.

La periodista agregó que el conductor de un auto que pasó por el lugar unos minutos más tarde por el lugar en que los abandonaron se detuvo para acercarlos a la Comisaría de Curacaví, donde pusieron la denuncia, para luego retornar a Santiago.

En el momento en que se subían al auto que les prestó socorro, habría pasado una patrulla de Carabineros por el lugar, la cual no se detuvo ni se dio a perseguir a los delincuentes, señala la periodista, quien expresa que eso le llamó la atención de manera particular.

El Colegio de Periodistas en coordinación con la oficina de la diputada Claudia Mix anunció que presentarán una querella en contra de quienes resulten responsables del robo y de la agresión.

La presidenta del Colegio de Periodistas, Rocío Alorda, indicó que se encuentran “preocupados con esta ola de agresiones que se está generando contra periodistas. Esperamos que este caso sea debidamente investigado y los responsables de este robo y agresión a periodistas sean identificados y respondan ante la Justicia”.

La diputada Claudia Mix señaló que está muy preocupada porque consideran que hay elementos que les hacen sospechar que no fue un asalto común. “Lo que ocurrió fue demasiado violento, y voy a acompañar a Cristina a todas las diligencias que deba seguir para que se esclarezca este episodio”, indicó la parlamentaria.

Sigue leyendo: