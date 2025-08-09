Una medalla histórica para Chile: El bronce de Valentina Toro en karate durante los Juegos Mundiales Chengdú 2025

Chile escribe historia con Valentina Toro: Bronce en karate durante los Juegos Mundiales Chengdú 2025

La karateca chilena Valentina Toro (25 años) selló una hazaña sin precedentes para el deporte nacional al adjudicarse la medalla de bronce en los Juegos Mundiales de Chengdú. En la categoría -55 kg, la quinta del ranking mundial superó a la local Yuchun Wei por un ajustado 1-0, convirtiéndose en la primera representante de Chile en subir al podio en disciplinas de contacto dentro de este evento.

Ver primeras reacciones de Valentina Toro (Team Chile)

❤️❤️ VALENTINA ❤️❤️



Las primeras impresiones de Valentina Toro 🥋, medallista de bronce 🥉 en los Juegos Mundiales de Chengdú 🇨🇳.



¡GRANDE VALE, TE QUEREMOS MUCHO! 🫶🏻🫶🏻🫶🏻#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/4LeAdkBHNk — Team Chile (@TeamChile_COCH) August 8, 2025

El camino al podio incluyó actuaciones clave: tras caer ante la turca Tuba Yakan (6° del mundo), Toro dominó a la ucraniana Anzhelika Terliuga, líder global de la especialidad. En semifinales, una estrecha derrota ante la alemana Mia Bitsch la relegó a la lucha por el tercer puesto, donde su temple definió el triunfo ante Wei ante un público local.

Esta presea marca un hito doble: no solo es la primera de Chile en deportes de contacto en los World Games, sino también la número 17 que el país consigue en la historia del evento. Además, consolida una racha histórica: con este metal, Chile suma seis ediciones consecutivas de los Juegos Mundiales ganando al menos una medalla.

Team Chile celebró el logro en redes sociales con un contundente: «¡BRONCE MUNDIAL! VALENTINA TORO GANA UNA INÉDITA MEDALLA». Destacaron que la karateca «hace historia para Chile al conseguir la primera presea en karate y en cualquier disciplina de contacto», acompañando el mensaje con videos de la premiación y los momentos clave de su victoria bajo los hashtags #VamosTeamChile.

Valentina Toro, nacida en Santiago en 2000, ya acumula una trayectoria laureada: campeona mundial sub-21 en Santiago 2019, oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 (donde derrotó 8-0 a la cubana Baurelys Torres), y triunfos en Juegos Sudamericanos y Bolivarianos 2022. En 2024, sumó un título en la Premier League de El Cairo, y en junio de 2025 conquistó su tercera medalla de oro en una Premier League en Marruecos.

Su bronce en Chengdú consolida su estatus entre la elite global del karate y refuerza el legado chileno en los World Games.

