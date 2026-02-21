“Una reforma laboral esclavista”: Agencias internacionales sobre polémica ley de Milei que recorta derechos laborales

«Es una ley esclavista»: el Congreso argentino dio luz verde al megarecorte de derechos laborales impulsado por Milei

En un clima de fuerte protesta social y con una huelga general que paralizó parcialmente el país, el Congreso argentino aprobó en la madrugada de este viernes la polémica reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. La iniciativa, que la oposición tacha de «esclavista», implica un inédito recorte de derechos para los trabajadores, abaratando el despido y flexibilizando las condiciones de contratación. La votación se produjo tras una jornada marcada por incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Parlamento.

La polémica reforma, ha tenido diversa cobertura internacional, así como el clima social que se vive en dicho país como consecuencia de las protestas. Una de estas, es la cobertura especial de elDiario.es, quien destacó, que dicho reforma, modifica un régimen laboral vigente desde 1974, establece un nuevo cálculo de indemnizaciones que excluye conceptos como vacaciones o aguinaldos, y crea un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que resta financiación al sistema de seguridad social para pagar despidos.

La diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, sentenció en declaraciones replicadas por elDiario.es: «Es una reforma totalmente esclavista que la quieren vender sin edulcorante como modernizadora. Hace tiempo que no se veía que no puedan encontrar un trabajador o entidad sindical que la defienda». El texto deberá volver al Senado tras la polémica eliminación de un artículo que pretendía reducir el salario durante las licencias médicas.

Diversos sectores políticos y sociales han manifestado su profundo rechazo a la normativa, que también extiende la jornada laboral, limita el derecho a huelga y fracciona las vacaciones.

El diputado nacional Esteban Paulón, del Partido Socialista, denunció, según publicación de elDiario.es el carácter clasista de la medida: «En un debate exprés y sin la profundidad que requiere un tema tan sensible, el Gobierno logra aprobar una reforma laboral que tiene un sesgo claramente antitrabajador y propatronal». Paulón advirtió que, en un contexto de crisis con 200.000 puestos destruidos, «difícilmente esta ley ayude a generar empleo y mucho menos empleo de calidad».

El malestar social se tradujo en un amplio seguimiento del paro general convocado por la CGT, que reportó una adhesión del 90%, y en protestas que terminaron con decenas de heridos y detenidos.

La diputada Bregman, según destacan agencias internacionales, concluyó que la pelea debe continuar en la Cámara Alta: «Hay que redoblar la pelea adentro y afuera hacia el Senado; si sabemos preparar una buena jornada para esa votación puede ser el principio del fin». Mientras tanto, el FMI mostró su respaldo a la medida, confiando en que reducirá la informalidad, una visión que contrasta con los datos sindicales que cifran en 21.000 las empresas cerradas en los últimos dos años.

Página 12 de Argentina, destacó este viernes: “El proyecto contra los derechos de los trabajadores fue aprobado en la Cámara baja en medio de un paro general contundente. Hubo cacerolazos en varias esquinas porteñas. El Senado sesionará el viernes 27 para que Milei tenga su ley antes de abrir las sesiones ordinarias del Congreso”.