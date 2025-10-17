Unidad por Chile: la franja de Jeannette Jara combina emoción y firmeza en sus primeros mensajes

La franja de Jeannette Jara combina emoción y firmeza en sus primeros mensajes

La franja presidencial de Jeannette Jara, debutó con una puesta en escena emotiva y centrada en las personas comunes del país. Mujeres y hombres de distintas regiones, oficios y edades —niños, jóvenes, adultos mayores, pescadores, mineros— recitan fragmentos de un discurso de la candidata, llevándose una mano al corazón antes de hablar.

En el avance de la franja ya se vislumbraba el tono del contenido: «A lo largo de mi vida, he luchado por el aumento de las pensiones, por un ingreso digno, que nos permita estar más tiempo con nuestra familia», a propósito de los avances logrados con su gestión en reducción del horario laboral, la Reforma de Pensiones, la PGU y el aumento del salario mínimo. .

En esta primera tanda, la franja muestra a Jeannette Jara como parte del Chile real, trasladando sus palabras a la voz de la gente y proyectando una imagen de unidad transversal y esfuerzo compartido.

El clip finaliza con la candidata rodeada de las mismas personas que protagonizan el mensaje, diciendo:

“Hoy, yo vengo a poner mi corazón por Chile, porque amar a Chile es darle soluciones reales a su gente. De norte a sur, construyendo un país donde la vida puede cambiar para mejor.”

Seguridad y control fronterizo: un mensaje directo sobre orden e inteligencia estatal

El segundo video de la franja aborda el tema de la seguridad y el control fronterizo, con un tono más firme y un llamado a la acción estatal.

“No solo necesitamos mano dura, sino también inteligente. Ordenar la casa es deber del Estado. Basta de promesas vacías. En mi gobierno vamos a actuar”,

declara Jara en el spot, que propone medidas concretas para combatir la inmigración irregular y el tráfico ilícito.

Entre las acciones destacadas, se menciona la consolidación de la “muralla digital”, basada en el uso de drones, cámaras térmicas y mayor presencia de Carabineros y Fuerzas Armadas en zonas críticas.

La candidata también amplía el foco hacia los puertos, señalando que son otra vía de ingreso de drogas y contrabando. Para ello, propone duplicar el escaneo de carga mediante inteligencia artificial, fortaleciendo la capacidad estatal de detección y control.

Con estos primeros mensajes, la franja de Jeannette Jara busca combinar cercanía humana y decisión política, posicionándola como una candidata que promete avances sociales y firmeza frente a los desafíos de seguridad que preocupan al país.