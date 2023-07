«Usted debería ser presidente alguna vez para darse cuenta de cómo es la cuestión»: Bachelet sacó aplausos con réplica a Carlos Peña

Este martes se realizó en la Casa Central de la Universidad de Chile la ceremonia de lanzamiento de un libro póstumo de Patricio Aylwin: La experiencia política de la Unidad Popular (1970-1973). La obra fue presentada por el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, y la expresidenta Michelle Bachelet. También participó en el acto, a modo de oyente, el presidente Gabriel Boric.

Escrita durante el verano de 1974 y publicada 49 años después, La experiencia política de la Unidad Popular (1970-1973) reúne las memorias del expresidente Aylwin y sus reflexiones sobre el gobierno de Salvador Allende y los acontecimientos que culminaron con el golpe de Estado.

Durante su intervención en la ceremonia, la expresidenta Bachelet se refirió a la conmemoración de los 50 años del Golpe y realizó un llamado «a volver con serenidad a lo que ha sido nuestra historia, con sus aprendizajes y sus proyecciones».

«Aún estamos cargando dolores como sociedad, porque una política de Estado se basó por 17 años en aniquilar al que pensaba distinto o que era considerado peligroso. Nada nunca, en ningún lugar, podrá justificar que se atropelle la dignidad que nos define como humanidad. Las heridas son aún más difíciles de sanar si hay quienes niegan o justifican lo que han establecido comisiones de Estado, como la Comisión Rettig, la Comisión Valech», declaró la exmandataria.

«Yo espero que este año tengamos la madurez de aprender de nuestra memoria, de mirarnos y reconocernos como hermanos de un mismo país, que defienden la democracia y los derechos humanos como la única posibilidad de bienestar y dignidad para todos y todas», agregó.

Réplica a Carlos Peña

Uno de los momentos más comentados de la ceremonia fue la ironía con la que la expresidenta Bachelet interpeló al rector Carlos Peña, quien es reconocido por sus columnas dominicales de análisis político y jurídico.

«Yo escuchaba al rector y pensaba ‘usted debería ser presidente alguna vez’ para darse cuenta de cómo es la cuestión en realidad. Y no es que no comparta su análisis, pero es mucho más complicado. O ser parlamentario, y la relación entre el parlamento y el Ejecutivo. No es fácil», comentó Bachelet, sacando risas y aplausos del auditorio.

Finalmente, la exmandataria recalcó la falta de liderazgos femeninos durante el gobierno de la Unidad Popular y reflexionó acerca de cómo pudo haber impactado esto en el clima político que se vivía en la época: «No aparece ni una sola mujer en el texto (…) en ningún partido político aparece ni una sola mujer. Tal vez mucha testosterona impidió que se llegara a acuerdo», señaló.

Puedes ver el lanzamiento completo de La experiencia política de la Unidad Popular (1970-1973) en este link.