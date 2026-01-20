Vendedor de dulces denuncia detención ilegal por parte de Seguridad Municipal y Carabineros en Viña del Mar

Acusó ante la Fiscalía haber sido golpeado y retenido sin notificación de derechos tras un violento decomiso.

El pasado miércoles 14 de enero, alrededor de las 19:00 horas, un operativo de fiscalización en la Avenida San Martín de Viña del Mar terminó en una grave denuncia por apremios ilegítimos. Emilio Vargas, un vendedor de dulces de La Ligua, relató que fue abordado violentamente por un grupo de más de 10 personas, compuesto por funcionarios de seguridad municipal y seis efectivos de Carabineros.

Según la declaración presentada ante el Ministerio Público, los agentes le arrebataron sus cajas de mercadería antes de que lograra instalarse, pero al solicitar el acta de comiso correspondiente, la respuesta fue la fuerza física. En la denuncia judicial señaló que «me llevó, me detuvo y me esposó, sin notificarme mis derechos, ni motivo de la detención», sostuvo el denunciante.

El trabajador fue trasladado a la Primera Comisaría de Viña del Mar, donde fue retenido hasta las cuatro de la madrugada. Durante ese tiempo, Vargas afirma que se le negó el contacto con un abogado y se le ocultó el motivo legal de su captura, y solo al final de la jornada se le informó que se comunicaría el caso a la Fiscalía.

Uno de los puntos más graves de la denuncia señala que fue obligado a firmar un documento donde declaraba no tener reclamos contra el procedimiento. Ante su negativa, el afectado escribió de su puño y letra su intención de denunciar el maltrato, tras esto, Vargas aseguró que «cuando me iba, me señalaron que si insistía me iban a volver a detener».

Ahora, el caso ya se encuentra en investigación bajo el rótulo de «apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos». La denuncia identifica a varios de los involucrados, incluyendo al Teniente Cobalto, el Subteniente Pinto y el Cabo 2do Pinochet durante el operativo, señalando también al Subteniente Bustamante, al Sargento 2do León y al Carabinero Bórquez como funcionarios a cargo en la unidad policial mientras se le negaba el auxilio legal. Como evidencia clave, el vendedor cuenta con registros en video y el testimonio de tres testigos.

Este incidente se suma a los cuestionamientos sobre los criterios de uso de la fuerza en operativos contra el comercio ambulante. Mientras la justicia evalúa los antecedentes, la víctima solicitó el alejamiento de los funcionarios, pues asegura haber sufrido hostigamientos previos por su parte apenas unos días antes del incidente.