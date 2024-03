[Video] Despiden a periodista que se quejó en vivo por sus condiciones laborales

Como ocurre en muchos canales, el trabajo de los noteros en vivo es fundamental para captar reacciones o comentarios sobre determinados sucesos.

Bajo ese contexto, Tomás Munaretto, periodista de canal Crónica, se encontraba conversando con la gente en Constitución, escuchando los reclamos por el alza en el precio de la luz de los transeúntes, cuando desde el estudio, el conductor del programa lo invitó a aportar a la campaña de la entrevistada diciendo públicamente cuánto ganaba por día.

Aquello sacó a Munaretto quien hizo público en vivo y en directo las condiciones salariales con las que contaba las cuales no le alcanzaban, prácticamente, para llegar a fin de mes.

“No me alcanza, aparte estoy en negro, no tengo vacaciones, no te aguinaldo, no tengo leyes sociales”, expresó el notero. Además, increpó al conductor enrostrándole que él si estaba en blanco , ¿cuánto ganás vos?, le dijo.

Posterior a eso, Munaretto grabó un video desde la calle con Crónica de fondo anunciando que lo habían despedido.

“Gente, pasó lo que todos pensaban que iba a pasar, me acaban de echar del canal” expresó. Además, aseguró que la abogada Patricia Dubor lo amenazó asegurándole “que se iba a encargar de que no lo contrataran en ningún otro medio de comunicación”.

Finalmente, aseguró que al interior de Crónica hay entre 50 y 60 personas con las mismas condiciones laborales en las que se encontraba él.

Mira el momento aquí: