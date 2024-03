[VIDEO] El baño de realidad de la ministra Jara al expdte. de la Sofofa: «Paguen mejor, las personas no pueden seguir viviendo como están»

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC) participó el día de hoy en el conversatorio «Cambiando las reglas del juego: los desafíos empresariales ante las nuevas leyes laborales de este 2024», evento organizado por Red Activa y Pulso La Tercera.

Dentro de los participantes se encontraba el expresidente de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte, la titular del Trabajo y el actual presidente de la CPC, Ricardo Mewes.

Tal como indica su nombre, el tema central del conversatorio giró alrededor de la ley de 40 horas y la flexibilidad laboral.

El evento que duró poco más de una hora, tuvo varios momentos álgidos donde los interlocutores se enfrascaron en discusiones técnico-políticas.

Sin embargo, el momento más destacado lo protagonizó la ministra Jara cuando intercambiaba opiniones con el otrora presidente de la Sofofa sobre la flexibilidad del mercado laboral chileno y la asimetría de poder existente entre los trabajadores y su empleador.

«A lo mejor en cargos de gerencia o en los espacios en los que algunos se puedan desenvolver no ocurre así, pero en el gran común de los trabajadores hay una asimetría tremenda. No existe el hecho de que un trabajador le pida al empleador que le suban el sueldo, o que le pida salir en un horario determinado. Eso no está escrito en ningún libro, pero es la realidad que vive la gente», expresó Jara.

A lo que Larraín contestó que «hoy día el argumento de la asimetría entre empleador y trabajador es no confiar en las personas, ¿por qué las personas optan libremente por no sindicalizarse en todos los países del mundo?. Eso no es confiar en las personas».

No obstante, la ministra Jara señaló que «no se puede juzgar el mundo laboral a partir de su realidad. Si tú tienes posibilidad de negociar con tu empleador es porque estás en un nivel más alto», dijo.

Y añadió que «una de las razones por las cuales mucha gente hace un emprendimiento es porque ganaban $350 mil pesos y no le alcanzaba para sacar a su familia de la pobreza».

Además, enfatizó en que una de las causas que desencadenaron el estallido social en 2019 no han sido resueltas, independiente del fracaso constitucional que vivió el país.

«Las personas ganan muy poco y trabajan mucho. ¿Qué pasa con el salario mínimo? La gente está pegada al salario mínimo. Cuando se habla de subir el tope imponible, ¿saben a cuántas personas afectaría y beneficiaría a la vez? al 6% de la fuerza laboral. Están todos bajo los $3 millones y están todos más cerca de los $550 mil, sobre todo las mujeres, entonces si quieren que haya inclusión paguen mejor. Ese es también el rol de los empresarios«, sentenció.