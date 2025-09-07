“Vivan Salvador Allende, Pablo Neruda y Gabriel Boric”: El mensaje de Ángela Lerena a trolles chilenos

Ángela Lerena responde a trolles chilenos

La reconocida periodista deportiva argentina Ángela Lerena se convirtió en tendencia en redes sociales tras publicar una contundente respuesta a una ola de insultos e interacciones hostiles provenientes de usuarios chilenos en la plataforma X. La comunicadora, con un tono irónico y sarcástico, solicitó que la dejaran de molestar con un mensaje directo: “Estimados señores chilenos: no puedo atenderlos ahora. Por favor, sírvanse trolear en otro momento”.

Estimados señores chilenos: no puedo atenderlos ahora. Por favor, sírvanse trolear en otro momento. PD: notoria dificultad para enhebrar insultos con gracia. PD2: vivan Salvador Allende, Pablo Neruda y @GabrielBoric. — Angela Lerena (@Angelalerena) September 6, 2025

La polémica se enmarca en el malestar generado por una reciente decisión de la Conmebol en la Copa Sudamericana. El organismo deportivo eliminó al club Argentinos Juniors (erróneamente mencionado como Independiente en el contexto, aunque la aclaración es pertinente para la noticia) luego de que su partido contra Universidad de Chile fuera interrumpido por actos de violencia atribuidos a la barra brava del equipo trasandino. Pese a esto, el club chileno logró la clasificación, un fallo que Lerena había criticado abiertamente en sus redes, desatando las furias de una parte de la afición.

En su réplica, Lerena no solo desestimó los ataques con desdén, sino que además se burló de la calidad de los improperios recibidos, añadiendo en una posdata: “notoria dificultad para enhebrar insultos con gracia”. La periodista cerró su publicación con una dedicatoria que avivó aún más la controversia: “Vivan Salvador Allende, Pablo Neruda y @GabrielBoric”, en una clara alusión a figuras icónicas de la izquierda chilena y al actual presidente del país.

Ángela Lerena es una figura pionera del periodismo deportivo en Argentina, ampliamente respetada por su trayectoria. Fue la primera mujer en cubrir partidos desde el campo de juego en televisión abierta, la primera en comentar encuentros de la Selección Argentina y también en hacerlo durante una Copa del Mundo. Su opinión, therefore, carries significant weight within the sporting community, and her interventions often generate intense public debate.