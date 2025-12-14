Voto chileno en el exterior: Jeannette Jara consolida amplia ventaja sobre Kast en países de Asia y Oceanía

Balotaje presidencial Chile 2025 arrancó en el mundo: Jara con amplia ventaja en Oceanía

Mientras Chile se alistaba para el día decisivo de este domingo, el proceso electoral ya ha comenzado en la otra punta del mundo. Este sábado 13 de diciembre, a las 16:00 horas de Chile, se abrieron las primeras mesas de votación del balotaje presidencial 2025 en los consulados de Wellington y Auckland, Nueva Zelanda, marcando el tradicional y simbólico inicio anticipado del voto en el extranjero, debido a las 16 horas de diferencia entre ambos países.

Este mecanismo, permite a más de 160 mil connacionales inscritos en el extranjero ejercer su derecho a sufragio de manera presencial y voluntaria, dando el inicio de salida a una jornada histórica que definirá el próximo mandatario del país.

Los primeros resultados preliminares desde Oceanía muestran una clara tendencia a favor de la candidata oficialista, Jeannette Jara. En Australia, Jara se impone en ciudades clave: en Sídney obtuvo el 58% de los votos (1.067 sufragios) frente a un 40.7% (741 votos) de José Antonio Kast, y en Canberra, la capital, logró 110 votos contra 48.

La ventaja se repite en Nueva Zelanda, donde la candidata consiguió 814 (69,9) votos preliminares, superando ampliamente los 349 (30,01) de su contendor. Estos datos, aunque parciales y correspondientes a un segmento específico del electorado exterior, consolidan una expectativa favorable para Jara en esta región.

También en países de Asia avanzan los conteos: En Corea del Sur, Jeannette Jara obtiene 78 votos (73,58) por sobre Kast con tan solo 28 votos (26.42). Por su parte en JAPÓN, Jeannette Jara: 142 votos – 67,94% y José Antono Kast: 67 votos – 30,06%.

Cabe señalar que los requisitos para el voto exterior, son: ser mayor de 18 años, tener domicilio electoral inscrito fuera de Chile y presentar cédula de identidad o pasaporte para sufragar. Las mesas en todos los consulados y embajadas habilitadas a lo largo del globo funcionarán según el horario local de cada país, entre las 08:00 y las 18:00 horas.

Hay 160.935 chilenos y chilenas inscritos en el exterior para poder votar. Esto representa un aumento del 20% del padrón electoral respecto al año 2023. Son 426 mesas de votación ubicadas en 118 locales de votación en 64 países en los cinco continentes. Entre esos 64 países, el que cuenta con mayor cantidad de centros de votación es Argentina, con un total de 15 locales desplegados en distintas ciudades.