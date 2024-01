«Ximena Rincón sabe que los actos tienen consecuencias»: Pepa Hoffmann advierte que la UDI quitará el apoyo a Demócratas si votan a favor de legislar la reforma de pensiones

La secretaria general de la UDI, la exdiputada María José Hoffmann, advirtió que podrían quitar el respaldo a Demócratas de cara a las elecciones municipales en caso de que la colectividad vote a favor de la reforma previsional que se discute este miércoles en la Cámara de Diputados.

En entrevista con radio Cooperativa, Hoffmann señaló que «los pactos electorales no pueden ser tan pragmáticos de solo buscar acuerdos en una elección puntual», por lo que la postura en torno al destino del 6% de cotización adicional podría condicionar una eventual alianza entre Demócratas y Chile Vamos.

«Lo que nosotros estamos tratando de construir es una gran mayoría, una posición social, nos encantaría por supuesto que algo tan relevante, tan de fondo que tiene que ver con el respeto por el derecho que tienen las personas a la propiedad de sus fondos, por supuesto que podría tener efecto en eventuales alianzas porque son miradas muy distintas», señaló la exdiputada.

«O crees en el reparto o crees en el esfuerzo personal. Por lo tanto yo espero eso y he visto totalmente la voluntad, además Ximena Rincón es una mujer muy inteligente que sabe que los actos tienen consecuencias», agregó.

Tras las declaraciones de Hoffmann, Rincón contestó a través de Twitter que «lo importante es tener una buena ley que mejore las pensiones, los caminos para lograr ese objetivo resultan secundarios», y agregó que su partido votará acorde a esto y no a un interés partidario.

Quien también se refirió a los dichos de la secretaria general de la UDI fue la diputada Joanna Pérez, quien señaló que «todos conocemos el estilo de la ex diputada Hoffman. Nosotros como Demócratas no hemos conversado de alianzas (…) Nosotros somos un partido serio, que tiene propuestas y que no permite que ninguno de los extremos, ni la derecha ni la izquierda vengan a pautear. Lamento sus dichos, pero no me puedo hacer cargo ni menos actúo con amenazas».