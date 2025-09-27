 ¡Ya comenzó la 13ª versión de Mil Guitarras y Mil Voces para Víctor Jara 2025! Ver transmisión en vivo

Ya inició la 13ª versión de "Mil Guitarras y Mil Voces para Víctor Jara" en la Plaza La Paz de Recoleta. El evento, gratuito y transmitido en vivo, reúne a miles de participantes dirigidos por Leoncio Faúndez y Pancho Villa para homenajear con música el legado del artista. Víctor Jara es Memoria Viva.

Con miles de voces y guitarras en Plaza La Paz, Recoleta da inicio a masivo homenaje por Víctor Jara

Con un escenario listo en la Plaza La Paz de Recoleta, ya comenzó la décimo tercera versión de “Mil Guitarras y Mil Voces para Víctor Jara”. Este emblemático evento, que reúne a miles de artistas y comunidad en un sentido homenaje, llena el espacio público de música, memoria y compromiso popular, ratificando su tradición como un encuentro gratuito y abierto que por más de una década mantiene viva la obra del cantautor.

La jornada inaugural contó con las palabras del alcalde de Recoleta, Fares Manuel Jadue Leiva, quien dio la bienvenida a este gran encuentro cultural, quien también tuvo palabras de solidaridad con Palestina. El espectáculo musical está dirigido por Leoncio Faúndez, del Colectivo Cantores que Reflexionan, en la dirección de guitarras, y por el trovador Pancho Villa, director del Coro Popular de Recoleta, a cargo de las voces. Juntos guiarán la interpretación de canciones emblemáticas como “El alma llena de banderas” y “El derecho de vivir en paz”.

La energía de este homenaje se construyó tras una exitosa ruta de ensayos que incluyó presentaciones en la comuna y una significativa jornada en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. En el escenario central, la banda Equipaje acompañará a la masa de guitarristas y al coro, creando una poderosa caravana cultural en honor a Víctor Jara.

Invitamos a todo el público a ser parte de este emotivo tributo a través de la transmisión en vivo que se realiza por Recoleta Televisión Comunal. Reviva el legado de Víctor Jara y únase a este coro multitudinario con el siguiente enlace:

Mil Guitarras y Mil Voces para Víctor Jara

