“Yo no creo en los imposibles”: Jeannette Jara dio inicio oficial a periodo de campaña de segunda vuelta en Pedro Aguirre Cerda

Jeannette Jara lanza campaña de segunda vuelta con llamado a vencer «los imposibles»

Con un llamado a la movilización total y recorriendo las casas de la comuna, la candidata presidencial Jeannette Jara dio el domingo el puntapié inicial oficial a su campaña para la segunda vuelta.

En el lanzamiento oficial realizado en Pedro Aguirre Cerda y ante una masiva concurrencia, la abanderada señaló al inicio de su intervención: “Quiero saludarles y agradecer la disposición de estar un día domingo en la mañana, de verdad que sí, con un compromiso, con un proyecto país. Hoy día se inicia la campaña de la segunda vuelta y por tanto es cuando podemos llegar directamente a los vecinos y vecinas con nuestras propuestas. Quiero contarles además que nos acompaña el dueño de casa, el alcalde Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo (…) También está con nosotros la alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes. Y también está Carolina Tohá, a quien agradezco su compromiso y apoyo permanente (…) Están además quienes están coordinando el voluntariado, el electo diputado Ignacio Achurra. la diputada Ana María Gasmuri y la diputada por Pedro Aguirre Cerda, Lorena Pizarro”.

La candidata presidencial Jeannette Jara afirmó que su propuesta de duplicar la presencia policial se realiza con la perspectiva de que haya carabineros en todas las comunas, no solo en alguna. “Todos queremos dormir tranquilos, todos queremos vivir sin miedo a que nos asalten. Y eso se logra con equidad territorial también”, declaró, subrayando el primer pilar de su campaña.

“Y lo segundo es la seguridad de poder llegar tranquilos a fin de mes”, agregó la abanderada. Explicó que “porque Chile es un país que no se cae a pedazos. Chile es un país que produce, pero ese crecimiento le tiene que llegar a la mesa de todos los chilenos y chilenas”. Así que en esas dos líneas nos movemos, sostuvo.

Frente a quienes señalan que la política es difícil, Jara entregó una reflexión personal. “Me ha pasado algo bien curioso estos días porque algunos dicen que la política es difícil. Y yo la verdad lo veo como de una forma bien particular. ¿A ustedes se les han dado fáciles las cosas en la vida? A mí tampoco. Y tengo la percepción además que cuando las cosas se obtienen fácil, después no tienen ni un brillo. Así que a jugársela toda”. Aseguró que “ésta elección está abierta a pesar de lo que algunos quieran instalar. El resultado es absolutamente impredecible. Y lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar duro para ganar el 14 de diciembre la presidencia de la República. No por nosotros, sino por Chile”.

“Eso es lo importante. Por Chile”, recalcó. Para motivar a sus partidarios, les recordó que “cada vez que alguien les diga que es imposible o que es difícil, yo les quiero recordar una cosa. En enero de este año, cuando todavía era Ministra del Trabajo, los diarios y muchos decían es imposible que la reforma salga. Incluso me acuerdo, decían, en junio la ministra va a seguir dando vueltas intentando sacar la reforma. Y yo lo que les puedo decir es que hoy día la reforma es una realidad”. Detalló que “en septiembre subieron 700.000 personas subvención. Y en enero 1.600.000 personas jubiladas de nuestro país la van a ver incrementada. Todos los meses. No en un bono. Todos los meses”.

La candidata continuó repasando una serie de logros que, según ella, fueron consideradas imposibles. “Después nos tocó una definición en una primaria que no fue fácil. Y también se proyectaba que no había forma en que remontáramos. Dos semanas antes de la primaria incluso. Y pasamos la primaria. Ganamos. Y ahora estamos en unidad con los partidos con los que fuimos a la primaria enfrentando la segunda vuelta presidencial”. Agregó que “después se pensó que la segunda vuelta presidencial iba a ser entre dos candidatos de apellido alemán. Y nosotros ganamos la primera vuelta presidencial. Ganamos la primera vuelta presidencial. Entonces si ustedes ven, hemos tenido un 2025 donde nos han dicho que todo es imposible. La reforma previsional en enero. Tener una primaria en el mes de junio y ganarla. Y luego una primera vuelta presidencial que es hace tres semanas”.

“Yo no creo en los imposibles, creo en el trabajo duro; en el compromiso; en las convicciones y en los sueños. Y a eso es a lo que los llamo estos 12 días que quedan, porque los necesitamos activamente (…) Por aquí el aguante y la capacidad de lucha sobran«, instó a los presentes.

Jara hizo un llamado a la movilización total, argumentando que “porque la verdad para poder llegar con nuestro mensaje a todos los vecinos y vecinas necesitamos a los voluntarios, a los militantes, a los convencidos, a los no convencidos y a los por convencer”. “Así que espero queridas y queridos que a partir de 9 minutos más cada uno de ustedes se despliegue en cada una de las casas que corresponda a conquistar conciencias y corazones, a conquistar un futuro de esperanza para Chile y donde el miedo no siga siendo usado como arma de terror político”, pidió. “Sabemos que hay problemas pero sabemos también que se pueden arreglar. Y la experiencia, la convicción y el trabajo duro ayudan esto”, afirmó.

Para finalizar, destacó la capacidad de unidad del país, señalando: “Creo que es súper importante lo que ha pasado en las últimas horas. Si nosotros vemos un país en el cual tenemos la posibilidad de hacer obras tan grandes como la Teletón cuando nos unimos, les puedo asegurar que somos capaces de mucho más”. “Nuestro país es hermoso, tiene mucho futuro. Y ese crecimiento que espero que logre llegar con mayor fuerza, como digo, solo tiene sentido si le llega a todos los chilenos. Si el esfuerzo de cada uno se reconoce. Porque la gente pucha que se sacrifica”, expresó.

En sus palabras finales, defendió la ley de 40 horas: “Y créanme que a pesar de lo que dijera este diputado republicano sobre las 40 horas, que la gente llegaba a encerrarse a su casa, yo estoy contenta que las hayamos aprobado. Estoy contenta porque eso permite tener mejor calidad de vida. Y ahora les va a permitir también, estas dos semanas, tener más tiempo para hacer casa. A casa y compañía”. Con un “Oye, un abrazo, muchas gracias y con todo nomás. ¡Adelante!”, la candidata concluyó su arenga.

