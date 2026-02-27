América Latina: Se reduce el hambre pero aumenta la obesidad y la comida sana sigue siendo «un lujo»

Datos fueron consignados en el informe "Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2025", realizado por Naciones Unidas, donde se consigna un preocupante aumento de la obesidad: el 29,9% de los adultos en América Latina vive con esta condición, casi el doble del promedio mundial (15,8%).

América Latina: Se reduce el hambre pero aumenta la obesidad y la comida sana sigue siendo «un lujo»
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

La región de América Latina y el Caribe registró, por cuarto año consecutivo, una disminución en los niveles de subalimentación, pero en la contraparte, se evidenció un aumento de la obesidad y en los precios de la «comida sana».

Los datos fueron consignados en el informe Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2025, una publicación conjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Panamericana de la Salud, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y UNICEF.

De acuerdo al reporte, en 2024, el 5,1% de la población regional padecía hambre, marcando una reducción desde el 6,1% registrado en 2020.

«Esto significa que 6,2 millones de personas dejaron de sufrir subalimentación en el período. Cuatro países (Brasil, Costa Rica, Guyana y Uruguay) ya tienen una prevalencia de hambre inferior al 2,5%, mientras que Chile y México están cerca de alcanzar este umbral», apunta el informe.

A nivel regional, América del Sur lideró la mejora, con una prevalencia promedio del hambre del 3,8%, casi un punto porcentual menos que en 2022. En contraste, Centroamérica se mantuvo estable en torno al 5%, mientras que el Caribe registró un 17,5%, «influenciado por la crítica situación en Haití, donde el 54,2% de la población sufre subalimentación», indica el reporte.

Brecha de género

El documento señala que la inseguridad alimentaria moderada o grave afectó al 25,2% de la población en 2024, por debajo del 33,7% de 2020, y también inferior a la estimación mundial del 28%.

«Sin embargo, persiste una brecha de género significativa: las mujeres presentan una prevalencia 5,3 puntos porcentuales mayor que los hombres», afirma la publicación.

Comida saludable: «un lujo»

En tanto, respecto al costo económico que tiene una dieta saludable en América Latina, esta aumentó un 3,8% en 2024, ubicando a la región como la más cara del mundo, con un costo diario de 5,16 dólares.

«En total, 5,4 millones de personas adicionales pudieron acceder a este tipo de alimentación respecto a 2021. No obstante, 181,9 millones de personas aún no pueden costearla», agrega el informe.

Otro aspecto evidenciado -y bastante preocupante- es el aumento de la obesidad: el 29,9% de los adultos en la región vive con esta condición, casi el doble del promedio mundial (15,8%). Mientras, en niños menores de 5 años, el sobrepeso alcanzó el 8,8% en 2024, muy por encima de la meta global para 2030.

Al respecto, los representantes de las agencias de la ONU destacaron la necesidad de implementar políticas integrales para abordar las desigualdades, mejorar el acceso a alimentos nutritivos y combatir el sobrepeso y la obesidad, especialmente en niños.

«No podemos hablar de progreso real mientras las brechas sigan dejando atrás a millones de personas, especialmente a las mujeres», afirmó Lena Savelli, directora regional del Programa Mundial de Alimentos.

El Ciudadano

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

Absalón Opazo

Una epidemia creciente: Nutricionista advierte sobre un futuro marcado por la obesidad

Hace 3 meses
Absalón Opazo

El futuro es colectivo

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Senadores aprueban idea de legislar rotulación de alimentos ultraprocesados

Hace 2 meses
Absalón Opazo

El viaje de la ballena "Tuta" por el Corredor Azul que conecta a los cetáceos gigantes del Pacífico

Hace 7 días
Absalón Opazo

La política exterior de China para Latinoamérica y el Caribe: Un camino hacia el desarrollo conjunto y nuevas oportunidades regionales

Hace 2 meses
Absalón Opazo

¿Guiño a Michelle Bachelet? Pedro Sánchez señala que España apoya que sea una mujer de América Latina que lidere Naciones Unidas

Hace 4 semanas
Absalón Opazo

Llamado urgente por la paz a los presidentes y presidentas del continente

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Bad Bunny: Buen vecino

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

ILO Report Reveals Labor Informality Affects 1 in 2 People in Latin America

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano