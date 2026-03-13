Más del 20% de los niños chilenos tiene obesidad: Especialistas advierten por «hambre emocional»

Un estudio publicado en The Lancet reveló que más de mil millones de personas fueron clasificadas como obesas en 2022 y que las tasas se han cuadruplicado entre niños y adolescentes.

En Chile, las cifras también son preocupantes: en el mismo año 2022 la obesidad alcanzó el 20% en niñas y el 30% en niños, la tasa más alta de Latinoamérica.

Ante este escenario, la nutricionista del Departamento de Salud Estudiantil de la U. de La Serena, Angélica Henríquez Cerna, advirtió que «en la infancia, lo más efectivo es construir hábitos alimentarios desde la vida cotidiana en las familias», manteniendo y ofreciendo alimentos frescos como frutas y verduras de temporada «a diario», para así «familiarizar a los niños y niñas a su sabor».

La especialista -diplomada en conducta alimentaria- también recomendó «intentar establecer horarios de comida, incluyendo colaciones. De esta forma se disminuye la frecuencia de picoteos, ayudando a que los niños reconozcan las señales de hambre y saciedad, optimizando sus capacidades de aprendizaje, crecimiento, energía, etc.».

Sumado a esto, la nutricionista recalcó la importancia de que niños y niñas participen más activamente en la alimentación familiar, por ejemplo, escogiendo frutas, ayudando a preparar platos o sus propias colaciones, pues así se aumenta su interés y disposición a probar alimentos nuevos.

Importancia de la familia

Respecto al rol que podrían cumplir los hábitos familiares en el aumento de la obesidad infantil en Chile, la experta de la U. de la Serena recordó que los niños «no aprenden a alimentarse solos, si no que aprenden observando y participando de su entorno».

«Por ejemplo, si en un hogar el consumo de alimentos ultraprocesados es habitual, los niños crecen normalizando este tipo de alimentación», puntualizó la académica.

Asimismo, Angélica Henríquez resaltó que en muchas familias «se cuenta con poco tiempo para comer juntos, por eso es tan habitual hacerlo frente a pantallas y sin horarios definidos, lo que dificulta la conexión con las señales de hambre y saciedad».

Hambre emocional

Un aspecto no menor respecto a la obesidad infantil es su vinculación con otros factores, como cuando los niños comen para manejar emociones como ansiedad, tristeza o aburrimiento.

En relación a este punto, el académico y coordinador del Centro de Atención Psicológica (Capsi) de la U. de La Serena, Néstor González Durán, explicó que «el hambre real es gradual, acepta distintos alimentos y desaparece cuando se está satisfecho; el hambre emocional es repentina, específica -generalmente busca alimentos ultraprocesados- y persiste incluso después de comer, porque el problema que la originó sigue ahí».

«Si el niño pide comer justo después de un conflicto o por aburrimiento, si come rápido o termina y siente culpa o vergüenza, son señales de que la comida está cumpliendo una función reguladora», alertó el psicólogo clínico.

En esta línea, el especialista dijo que «un niño que come frente a la pantalla de forma automática, sin registrar lo que consume, probablemente está usando la comida para modular un estado interno que no sabe gestionar. Es una estrategia de regulación emocional que aprendió porque funcionó momentáneamente».

La clave frente a esto, añadió el académico, «está en ampliar el repertorio de regulación emocional del niño. Si la comida es su única herramienta para calmarse, no podemos quitársela sin ofrecer alternativas concretas».

«Los niños co-regulan sus emociones con un adulto significativo, por eso los cuidadores deben aprender a nombrar lo que el niño siente antes de ofrecer comida. Preguntarle si tiene hambre o está angustiado, ya que eso activa la capacidad metacognitiva de distinguir estados internos», añadió el profesor Néstor González.

Finalmente, el también especialista en trastornos ansiosos sugirió que «el movimiento corporal es un regulador emocional muy potente, respaldado por evidencia neurocientífica sólida, ya que reduce el cortisol y libera endorfinas de forma natural».

Otro aspecto destacado es que la ansiedad infantil se alimenta de la incertidumbre, por lo que si un niño sabe a qué hora come, duerme y qué va a ocurrir en su día, tendrá un sistema nervioso más regulado.

«Si el comportamiento alimentario emocional es frecuente e intenso, hay que consultar con un especialista, ya que un niño que aprende a regular sus emociones tiene muchas menos probabilidades de desarrollar trastornos de conducta alimentaria, ansiedad crónica u obesidad en la adolescencia», concluyó el experto de la U. de La Serena.

El Ciudadano