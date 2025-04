Denuncian crueldad animal en pseudorrefugio de San Miguel La Venta 

Casos de maltrato y crueldad animal son los que la Fundación Patitas Enlodadas A.C. ha denunciado a un pseudorrefugio a cargo de Hugo N. en la colonia San Miguel La Venta, en el municipio de Puebla.

La asociación defensora de los animales reveló que los colonos presentaron una denuncia desde mayo de 2024 por las condiciones deplorables en las que se encuentran perros y gatos en este supuesto refugio, pero la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha tomado cartas en el asunto.

De acuerdo a la agrupación animalista, el encargado del refugio, quien se dice defensor de los animales, es violento con los perros y gatos que tiene a su cargo, a quienes supuestamente golpea de manera permanente.

Maltratos se encuentran documentados

Los vecinos han documentado el tormento que han vivido los animales en el lugar, donde se encuentran desde hace más de tres o cinco años.

Evidenció, mediante fotografías y vídeos en redes sociales, que se han registrado muertes de perros y gatos derivado de peleas salvajes por la falta de alimento.

El encargado del refugio, Hugo N, sólo se encarga de cubrir los cadáveres de los animales con cal, dejándolos a exposición de los demás ejemplares que se encuentran en el sitio.

Esta situación ha alarmado a los colonos y agrupaciones animalistas, quienes han logrado rescatar a más de 20 perritos del refugio, pero reconocen que se necesita más apoyo de las autoridades.

La Fundación Patitas Enlodadas expuso que usuarios en redes sociales también se han sumado a este llamado, quienes insisten diariamente a las autoridades para desmantelar el falso refugio.

Finalmente, exhortó a la FGE no hacer omiso a este caso de crueldad animal, pues está por cumplirse un año de que supuestamente presentaron una denuncia por este caso y no existen avances, aunque los datos de identificación de esta denuncia no han sido difundidos.

