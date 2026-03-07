Organizaciones animalistas acusan que el Gobierno «incumplió su palabra» de dictar el nuevo reglamento de la «Ley Cholito»

A través de una declaración pública, un grupo de 45 organizaciones animalistas de todo Chile acusaron al Gobierno saliente de incumplir su palabra de dictar el nuevo reglamento de la «Ley Cholito».

Las agrupaciones denunciaron que «pese al anuncio oficial de esta necesaria actualización y al proceso de participación ciudadana que se llevó a cabo desde agosto de 2025, impulsado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), donde más de 35 mil personas y expertos aportaron ideas para mejorar la tenencia responsable, no ha habido voluntad política por parte del gobierno de Gabriel Boric para ingresar el nuevo reglamento a la Contraloría para su toma de razón».

En ese sentido, las organización indicaron que según la información disponible, «el documento se encontraría actualmente en revisión para la firma presidencial en la División Jurídica del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), paso previo a su envío a la Contraloría».

«A seis meses del cierre del proceso participativo, ha habido una demora inaceptable que genera desconcierto e incertidumbre respecto del cumplimiento de los compromisos asumidos con la sociedad civil por parte del gobierno saliente, no existiendo ninguna justificación razonable, ya que el nuevo reglamento se encuentra listo hace meses», agrega la declaración.

Entre las propuestas consideradas en la actualización del reglamento está la ampliación de las causales de esterilización obligatoria, «entendiendo la importancia de frenar la sobrepoblación de perros y gatos y el abandono de los mismos», puntualizaron.

«Advertimos desde las organizaciones que, mientras no haya un reglamento de la Ley Cholito que responda a las necesidades y problemas de los tiempos actuales, vamos a seguir con sobrepoblación canina y felina, abandono y violencia animal, así como ataques a humanos y otros animales», enfatizaron las agrupaciones.

«Hacemos un llamado urgente al Gobierno a firmar y enviar a la brevedad el Reglamento actualizado de la Ley Cholito a la Contraloría General de la República, con el fin de fortalecer las herramientas para la tenencia responsable. Esperamos que este no sea el cierre del Gobierno de Gabriel Boric en cuanto a la agenda animal: que quede en un fiasco de opacidad y desidia», concluye la declaración.

