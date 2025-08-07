Organizaciones animalistas convocan a manifestación nacional contra las tradiciones crueles en Fiestas Patrias

"Queremos tradiciones que reflejen valores de empatía y respeto, sin espectáculos que impliquen sufrimiento para los animales", señalaron desde la agrupación Animalistas Unidos Chile, quienes, por lo mismo, hicieron un llamado a no asistir a las manifestaciones con animales, pues "puede ser muy estresante para ellos".

Autor: Absalón Opazo
La organización Animalistas Unidos Chile hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a una marcha nacional «Por tradiciones sin crueldad animal», convocada para el sábado 13 de septiembre.

El objetivo de la manifestación es exigir el fin de aquellas actividades denominadas «tradiciones» y que implican violencia y crueldad contra animales, como son el rodeo, las carreras de galgos, coleos, jineteadas, peleas de gallos y otras similares, que se intensifican durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

Los voceros de la agrupación, José Binfa y Daniela Molina, destacaron en ese sentido la importancia de avanzar hacia celebraciones éticas y respetuosas con todos los animales: «Queremos tradiciones que reflejen valores de empatía y respeto, sin espectáculos que impliquen sufrimiento para los animales. Por lo mismo hacemos el llamado a no asistir con animales, pues la instancia puede ser un momento estresante para ellos», indicaron ambos representantes.

Asimismo, enfatizaron la importancia de difundir la convocatoria a través de las redes sociales, utilizando el hashtag #portradicionessincrueldad.

También, llamaron a etiquetar al perfil de Instagram @animalistas.UnidosChile, plataforma en donde se encuentra el link para unirse a un grupo de WhatsApp destinado a fundaciones, agrupaciones, refugios y/o rescatistas independientes que deseen ser parte de la organización.

