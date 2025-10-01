La 14ª Primavera del Libro llega al Parque Estadio Nacional: Más de 230 editoriales, actividades gratuitas y un sabroso «happy hour» literario

El Parque Estadio Nacional será el escenario de la 14ª Primavera del Libro, feria de libros organizada por Editoriales de Chile, que se llevará a cabo entre el viernes 3 y el domingo 5 de octubre con acceso liberado.

Durante tres días, la feria reunirá a más de 230 editoriales independientes y universitarias de distintas regiones de Chile y países de Latinoamérica, y tendrá una programación cultural gratuita con más de 70 actividades para todos los públicos.

El evento contará con 4 espacios para la programación: Escenario principal, Espacio recreativo, Espacio Quillay y Espacio Peumo, que recibirán conversatorios, presentaciones de libros, talleres creativos, cuentacuentos y actividades familiares.

Además, como es tradición, se realizará el Round de ilustración, uno de los hitos más esperados de la feria, donde destacados artistas se enfrentarán en duelos creativos a partir de temáticas propuestas por el público. Este año, la música en vivo vuelve a cerrar las noches de cada jornada en la Primavera del Libro a cargo de destacadas y destacados artistas nacionales.

La programación de la 14ª Primavera del Libro comenzará el viernes 3 de octubre a las 12:00 horas con una ceremonia oficial que contará con la presencia de autoridades e invitados del ecosistema del libro. En esta instancia se hará la entrega del Premio a la Labor Editorial, un reconocimiento anual a una editorial de la asociación, votado por los sellos miembros de Editoriales de Chile.

Durante la misma jornada, a las 18:00 horas, se realizará el conversatorio A cuatro décadas del boom del rock latino en Chile, que reunirá a Julio Osses, Cristóbal González Lorca, Emiliano Navarrete, Nelson González, Paula Libuy y Johanna Watson en un diálogo sobre música y memoria.

A las 19:00 horas, en el Escenario Principal, iniciará una conversación con Bernardita Bravo, recientemente reconocida en la categoría Cuento de los premios Mejores Obras Literarias del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio por su libro Voraz, publicado por La Pollera Ediciones.

Hacia el fin de la tarde se realizará el happy hour literario, instancia en que las editoriales ofrecerán descuentos y promociones especiales en sus stands de 20:00 a 21:00 horas. Esta iniciativa será acompañada por la presentación del músico chileno Felipe Ignorante a las 20:00 horas en el Escenario principal.

El sábado 4 de octubre, en tanto, estará marcado por actividades para públicos de todas las edades. A las 11:00 horas, la editorial Calcetines Animados presentará el Viajando por el mundo en kamishibai con cuatro cuentos, incluyendo dos novedades de la editorial: Otra selva y Muchos perros, instancia ideal para niños y niñas. A las 12:00 horas, las familias también tendrán un espacio musical junto a la Banda Porota, con un concierto especialmente diseñado para las infancias.

Durante la tarde, a las 15:00 horas, se desarrollará el conversatorio Crimen y poder en la narrativa policial chilena, organizado por LOM Ediciones, en el que Juan Ignacio Colil, Paula Ilabaca, Sonia González y Nicolás Ferraro dialogarán sobre los vínculos entre la violencia, el poder e injusticia en la narrativa policial.

A las 17:00 horas iniciará el esperado Round de ilustración, y a las 18:00 horas la escritora Arelis Uribe compartirá estrategias de escritura breve en el taller Mostrar la hilacha. El cierre de la jornada estará a cargo de la premiada artista Chini.png, quien se presentará en el escenario principal a las 20:00 horas.

La programación del domingo 5 de octubre comenzará a las 12:00 horas con la música infantil de Volantín, seguida a las 13:00 horas por el conversatorio Cultura en Chile. ¿Por qué a los candidatos no les importa?, organizado por Ediciones Universidad Alberto Hurtado, con la participación de Carla Pinochet, Francisca Márquez, Mario Rojas y Pepe Auth.

A las 15:00 horas, el foco estará puesto en la literatura con perspectiva de género en el conversatorio Nuevas miradas en la literatura lésbica nacional, a cargo de Invertido Ediciones. Más tarde, a las 17:00 horas, se vivirá un nuevo Round de ilustración, mientras que a las 18:00 horas se desarrollará la charla La fuerza de la crónica: nuevas voces, nuevas plumas, con Juan Pablo Meneses, Claudio Broitman y Bernardita García, organizado por Libros del Amanecer.

La jornada continuará a las 19:00 horas con el conversatorio Escritoras en el Chile de hoy, organizado por Montacerdos Ediciones, que reunirá a Lorena Amaro, Alejandra Moffat, Juana Inés Casas, Rafaela Lahore y María José Bilbao en un diálogo sobre la literatura contemporánea escrita por mujeres. Finalmente, a las 20:00 horas, la música de Seba Alfaro marcará el cierre de la feria.

Toda la programación está disponible en www.primaveradellibro.cl y a través de las redes sociales @primaveradellibro y @editorialesdechile. Además, durante los 3 días la feria contará con una variada oferta de carros de comida para pasar el día en el recinto.

COORDENADAS

14ª Primavera del Libro

-Parque Estadio Nacional, Av. Grecia 2001, Ñuñoa

(Metro Estadio Nacional, L6)

-Viernes 3 al domingo 5 de octubre de 2025

-Accesos por: Av. Grecia, desde la estación de Metro Estadio Nacional y Av. Pedro de Valdivia.

-Horarios: Viernes: 11:00 a 21:00 horas

Sábado y domingo: 11:00 a 20:00 horas

-Acceso liberado

-Organiza: Editoriales de Chile

