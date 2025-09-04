A 46 años de su estreno original: Teatro Ictus presenta obra «Tres Marías y una Rosa» en Sala La Comedia

Se trata de uno de los montajes teatrales más significativas de la escena chilena. Estrenado en 1979, fue un fenómeno de crítica y público, manteniéndose en cartelera por más de 3 años, recorriendo todo Chile y realizando giras internacionales por Latinoamérica y Europa. Narra la historia de 4 mujeres sin recursos que encuentran en un taller de arpilleras su única forma de subsistir, en plena dictadura civil militar. Mientras bordan para sobrevivir, enfrentan el machismo, la pobreza y el abandono, con humor, rabia y una inteligencia feroz.

A 46 años de su estreno original: Teatro Ictus presenta obra «Tres Marías y una Rosa» en Sala La Comedia
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

En sus 70 años de historia, el Teatro Ictus siempre se caracterizó por montajes que cuestionaban el cotidiano a través del humor y la creación colectiva. Es el caso de Tres Marías y una Rosa, que hace más de 4 décadas protagonizaron figuras como Loreto Valenzuela, Luz Jiménez, Myriam Palacios y Soledad Alonso, bajo la aguda dirección de David Benavente en colaboración con el Taller de Investigación Teatral (TIT), haciendo del estreno una pertinencia total a la curatoría de Ictus.

Tres Marías y una Rosa narra la historia de cuatro mujeres sin recursos que encuentran en un taller de arpilleras su única forma de subsistir, en plena dictadura civil militar. Mientras bordan para sobrevivir, enfrentan el machismo, la pobreza y el abandono, con humor, rabia y una inteligencia feroz.

Inspirada en historias reales, la obra original nace del trabajo de investigación del TIT (Taller de Investigación Teatral) y se transformó en una de las obras más significativas de la escena chilena. Estrenada en 1979, fue un fenómeno de crítica y público: se mantuvo en cartelera por más de tres años, recorrió todo Chile y realizó giras internacionales por Latinoamérica y Europa.

“Esta obra marcó mi vida y la historia del teatro chileno. Hoy, más que nunca, es necesario volver a ponerla en escena y dialogar con nuestra memoria, pero desde un lenguaje vivo y cercano a los tiempos que corren”, comenta Loreto Valenzuela, actriz original de la obra y directora de esta nueva versión.

Este regreso rinde homenaje a las mujeres arpilleras que se transformaron en un medio de expresión y denuncia, narrando a través de la costura lo que no se podía decir en palabras y que hoy, sigue siendo un testimonio vivo de la resistencia cultural y un espacio de reflexión urgente.

El nuevo elenco de la obra está conformado por Loreto Valenzuela, Carolina Paulsen, Luciana Ibáñez y Constanza Mora.

Coordenadas

Temporada:
Del 4 al 27 de septiembre de 2025
Funciones: jueves viernes y sábado a las 20:30 hrs
Lugar: Sala La Comedia, Teatro Ictus – Merced 349, Santiago
Entradas a través de Ticketplus

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Nuevas funciones de "Primavera con una esquina rota" en celebración de los 70 años de Teatro Ictus

Hace 2 meses
El Ciudadano

Los Concho'e vino: Tradición chilenera y bohemia criolla

Hace 3 meses
El Ciudadano

Sobre la actuación frente a cámara 

Hace 3 meses
El Ciudadano

Teatro UV estrena "El que graba no hace nada"

Hace 2 meses
El Ciudadano

Aclamado musical "Cecilia, una historia incomparable" inicia gira nacional en Santiago

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Teatro del Puente estrena "Azul": un viaje escénico hacia el duelo y la memoria

Hace 1 semana
El Ciudadano

El necesario sino de la repetición

Hace 1 mes
El Ciudadano

Comienza el invierno cultural en La Granja con espectacular presentación de "La Bella Durmiente"

Hace 2 meses
El Ciudadano

“Casa de Muñecas 2” llega por primera vez a Teatro Mori con Katty Kowaleczko como Nora

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano