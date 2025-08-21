Aclamado musical «Cecilia, una historia incomparable» inicia gira nacional en Santiago

En un país donde las producciones escénicas regionales rara vez logran circular por grandes escenarios fuera de su lugar de origen, el musical Cecilia, una historia incomparable está marcando un hito.

Tras sumar más de 20 mil espectadores en Teatro Biobío, el Festival REC, Matucana 100 y el Festival Quilicura Teatro, esta creación original de Teatro Biobío inicia en agosto una histórica gira nacional por Teatro Oriente en Santiago, el Teatro Municipal de Viña del Mar, el Teatro Regional del Maule en Talca y Teatro Biobío en Concepción.

«Esta gira es el resultado de la articulación de una red de teatros que cree en la colaboración y que han confiado en la relevancia de este musical, que tiene la virtud de reunir a tres generaciones en una misma sala», comentó Francisca Peró, directora ejecutiva de Teatro Biobío.

Al igual que producciones de Broadway como MJ The Musical, Tina: The Tina Turner Musical y Elvis – The Musical −que han llevado al escenario las vidas de íconos musicales para rendirles homenaje y acercar sus legados a nuevas generaciones−, Teatro Biobío se sumó a esta tradición desde Chile al impulsar la creación de Cecilia, una historia incomparable.

Estrenado en 2022, cuando «La Incomparable» aún vivía, el musical repasa la biografía de Cecilia Pantoja y celebra su trayectoria artística, además de su impacto cultural y su papel pionero en la escena musical latinoamericana.

Escrita por Rodrigo Muñoz-Medina y dirigida por Paula Barraza, con dirección musical de Juan Pablo Ortega, coreografía de Paola Aste y diseño escénico de Fernanda Videla, la obra recorre distintos episodios –reales y ficcionados– de la vida de Cecilia, entre ellos su infancia en Tomé, su paso por el Festival de Viña del Mar y un encuentro imaginado con Violeta Parra.

Así, en escena, se alternan destacadas actrices con grandes voces, quienes interpretan a la artista en diferentes momentos de su vida: Carmen Gloria Bresky, Maiza Czischke, Francisca Díaz, Josefina Fiebelkorn, Antonia Muñoz, Natalia Reddersen y, en esta nueva temporada, Antonia Santa María.

Debut en Viña del Mar y Talca

Por primera vez, Cecilia, una historia incomparable llegará a los públicos de las regiones de Valparaíso y Maule. En Viña del Mar, el musical marcará un retorno simbólico a la ciudad donde Cecilia protagonizó uno de los hitos más recordados de su carrera: el célebre ‘beso de taquito’ en el Festival de Viña de 1965.

En tanto, las presentaciones del 11 al 13 de septiembre en Talca marcan un nuevo capítulo de cooperación entre el Teatro Regional del Maule y Teatro Biobío, que han colaborado en diversas iniciativas en pro del desarrollo artístico y creativo del sur del país.

La gira, que culmina con funciones en Teatro Biobío entre 22 y el 24 de septiembre, cuenta con el apoyo del Fondo de Apoyo al Cine y Teatro de BancoEstado, en su primera edición con línea de financiamiento al teatro.

De más de 60 postulaciones, Cecilia, una historia incomparable fue una de las tres obras seleccionadas, destacada por el jurado como una «superproducción regional» que combina excelencia artística, identidad local y proyección nacional.

Coordenadas

Gira nacional Cecilia, una historia incomparable

TEATRO ORIENTE, SANTIAGO

Fechas: 28 al 30 de agosto

Precios y más información: teatrooriente.cl

TEATRO MUNICIPAL DE VIÑA DEL MAR

Fechas: 4 al 6 de septiembre

Precios y más información: teatrovina.cl

TEATRO REGIONAL DEL MAULE, TALCA

Fechas: 11 al 13 de septiembre

Precios y más información: teatroregional.cl

TEATRO BIOBÍO, CONCEPCIÓN

Fechas: 25 al 27 de septiembre

Precios y más información: teatrobiobio.cl

El Ciudadano