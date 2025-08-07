Agosto en el Museo de Historia Natural de Valparaíso: naturaleza, memoria y comunidad

Durante el mes de agosto, el Museo de Historia Natural de Valparaíso presenta una nutrida programación que refleja su compromiso con la divulgación científica, la sostenibilidad y la reflexión sobre nuestro territorio y memoria colectiva.



Destacamos especialmente la celebración del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes, que celebra el derecho de las infancias a habitar, comprender y transformar el patrimonio de manera activa; y por otro, fechas conmemorativas que nos invitan a revisar nuestras historias compartidas, como el aniversario del terremoto de 1906 o el Día Mundial de la Fotografía.

Además, en sintonía con nuestra línea editorial «Museo + Fungi» anunciamos el regreso del Festival Quinta Funga, evento que impulsa redes colaborativas, prácticas sustentables y la divulgación de conocimientos sobre los hongos y su relevancia en los ecosistemas urbanos y comunitarios.

Les invitamos a participar de esta programación abierta, gratuita y diversa, pensada para compartir saberes, activar la curiosidad y construir comunidad.



Programación Agosto 2025

Sábado 9, de 11:00 a 16:00 horas

• Festival Quinta Funga

En su tercera edición, Quinta Funga propone un cruce entre micología, cultura, sustentabilidad y economía circular, con stands, actividades educativas y una línea editorial que conecta comunidades y saberes.

Viernes 22, desde las 17:00 horas

• Charla patrimonial: Terremoto de 1906, una de/construcción de la ciudad que conocemos

Desde el archivo fotográfico de Teodoro Kulhmann, una lectura histórica sobre el terremoto de 1906. También una invitación a mirar la ciudad como un cuerpo que se transforma y reconstruye desde su memoria.



Sábado 23, de 11:00 a 18:00 horas

• Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Una de las fechas más importantes de nuestra agenda. Una jornada dedicada a la infancia, exploraremos juntos formas creativas de habitar y cuidar nuestro entorno, reconociendo a las infancias como protagonistas del presente.



Viernes 29, desde las 11:00 horas

• Taller de apreciación de fotografía estereoscópica 3D: historia, visión y tecnología

En el marco del Día Mundial de la Fotografía, el escritor e investigador Eduardo Cobos impartirá este taller teórico-práctico sobre la fotografía estereoscópica en Chile entre 1855 y 1930.

Actividad gratuita con inscripción previa en [email protected]



Fuente: Museo de Historia Natural de Valparaíso.