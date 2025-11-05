Ailinashakti estrena su álbum debut “Altar” con un concierto-ritual en Sala Master

La artista, cantautora y destacada violinista chilena Ailline San Martín Reyes, conocida en el circuito musical como Ailinashakti, presenta oficialmente su primer álbum de larga duración (LP) titulado “Altar”.

La obra explora los contrastes entre la pérdida, el dolor y la resiliencia, y tendrá su ceremonia de lanzamiento en un esperado show en la Sala Master de Santiago el próximo viernes 28 de noviembre.

De México a Chile

“Altar” se grabó el año pasado en el Estudio Nueva York, en Ciudad de México, y contó con la producción de la reconocida artista Madame Récamier. El álbum reúne ocho canciones creadas a lo largo de una década, que buscan iluminar y transformar la ausencia en un ritual necesario para seguir adelante.

Ailinashakti residió en México por casi cinco años, nutriéndose de nuevas sonoridades que expandieron su forma de componer y habitar la música. “Altar” cuenta con importantes colaboraciones – tanto musicales como simbólicas – de artistas como El Mulu, Pehuenche, Valentin Taricco, Madame Récamier y El Mismo De Antes.

“La canción que le da nombre a este trabajo nació luego de sufrir pérdidas de amistades y familia. Es una composición que invita a no desistir y a buscar ayuda cuando sea necesario. Siento que es una especie de himno que me ayuda a salir de la pena, y espero que así también sea para quienes necesiten escuchar el mensaje”, comenta la cantautora.

Un concierto-ritual de lanzamiento

El próximo viernes 28 de noviembre la artista celebrará su vida y su música con el lanzamiento en vivo de “Altar” en la Sala Master (Miguel CLaro 509, Providencia). El show será un concierto-ritual con banda completa, festejando su regreso a la escena nacional.

“Me ilusiona por fin presentarme en Santiago, como una nueva artista, frente a mi familia, amistades y nueva audiencia. Muchas de estas personas nunca antes me vieron cantar en vivo, sólo me conocen por mi carrera como violinista“, declara Ailinashakti sobre su show.



Las entradas ya están a la venta a través de PortalTickets.

Escucha «Altar» aquí.



Fuente: Musicachilena.cl.

