Ainilebu Jazz Fest revoluciona la escena musical de Valdivia este fin de semana

Autor: El Ciudadano
La capital de la Región de Los Ríos se prepara para un fin de semana lleno de ritmo y experimentación con la llegada del Ainilebu Jazz Fest. El festival, que se celebrará el 22 y 23 de agosto en el histórico Teatro Regional Cervantes, busca revitalizar la escena musical de la ciudad con una propuesta fresca y audaz.

El evento contará con un variado line-up de agrupaciones nacionales que exploran el jazz desde distintas perspectivas, fusionando elementos contemporáneos, históricos y vanguardistas. El programa del festival es el siguiente:

Viernes 22 de agosto, 18:00 hrs: El escenario vibrará con la inquietud sónica de María y los Templos (en la foto portada), seguidos por el virtuosismo del Cristian Aros Quinteto.

Sábado 23 de agosto, 18:00 hrs: La jornada comenzará con el ensamble Jazz Mapuche desde Panguipulli, para culminar con la propuesta innovadora de Alfredo Tauber CODEX.

Un espacio para propuestas emergentes

Organizado por Valdivia Master Class y el Teatro Regional Cervantes, el Ainilebu Jazz Fest cuenta con el apoyo del Gobierno Regional de Los Ríos y otras instituciones culturales. «Si bien Valdivia ha tenido una larga historia con el jazz clásico, este festival busca ser un espacio para propuestas emergentes y novedosas, manteniendo siempre un profundo respeto por la historia del género», comentaron los organizadores.

El festival aspira a generar un impacto cultural significativo en la comunidad, posicionando a la ciudad como un punto de encuentro clave para músicos y audiencias que buscan nuevos sonidos. Esta es una oportunidad imperdible para todos los amantes de la música que quieran disfrutar de una experiencia memorable y descubrir la evolución del jazz chileno.

Las entradas pueden adquirirse en este link.

