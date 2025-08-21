Ainilebu Jazz Fest revoluciona la escena musical de Valdivia este fin de semana

La capital de la Región de Los Ríos se prepara para un fin de semana lleno de ritmo y experimentación con la llegada del Ainilebu Jazz Fest. El festival, que se celebrará el 22 y 23 de agosto en el histórico Teatro Regional Cervantes, busca revitalizar la escena musical de la ciudad con una propuesta fresca y audaz.



El evento contará con un variado line-up de agrupaciones nacionales que exploran el jazz desde distintas perspectivas, fusionando elementos contemporáneos, históricos y vanguardistas. El programa del festival es el siguiente:



• Viernes 22 de agosto, 18:00 hrs: El escenario vibrará con la inquietud sónica de María y los Templos (en la foto portada), seguidos por el virtuosismo del Cristian Aros Quinteto.



• Sábado 23 de agosto, 18:00 hrs: La jornada comenzará con el ensamble Jazz Mapuche desde Panguipulli, para culminar con la propuesta innovadora de Alfredo Tauber CODEX.

Un espacio para propuestas emergentes

Organizado por Valdivia Master Class y el Teatro Regional Cervantes, el Ainilebu Jazz Fest cuenta con el apoyo del Gobierno Regional de Los Ríos y otras instituciones culturales. «Si bien Valdivia ha tenido una larga historia con el jazz clásico, este festival busca ser un espacio para propuestas emergentes y novedosas, manteniendo siempre un profundo respeto por la historia del género», comentaron los organizadores.

El festival aspira a generar un impacto cultural significativo en la comunidad, posicionando a la ciudad como un punto de encuentro clave para músicos y audiencias que buscan nuevos sonidos. Esta es una oportunidad imperdible para todos los amantes de la música que quieran disfrutar de una experiencia memorable y descubrir la evolución del jazz chileno.



Las entradas pueden adquirirse en este link.