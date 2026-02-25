Akbal culmina su ambiciosa etapa conceptual con el estreno de “Trascendencia”

La banda de metal Akbal ha marcado un nuevo hito en su trayectoria con el lanzamiento de “Trascendencia”, segundo sencillo de su disco OMNIA III. El estreno representa el cierre definitivo de una de las propuestas más complejas y profundas de la música pesada nacional en los últimos años. Con el videoclip, el grupo nacido en Talca en 1997 pone punto final a la trilogía audiovisual y conceptual titulada OMNIA, un viaje creativo que ha buscado reflexionar sobre la condición humana y su capacidad de superación a través de un sonido versátil y líricas con gran carga filosófica.

Una colaboración visual que define el fin de un ciclo

La realización del videoclip estuvo a cargo de Elefante Gonorrea, productora que ya había colaborado con la banda en trabajos previos como “Voraz” en 2016. Esta alianza artística ha permitido consolidar una estética oscura y coherente que da forma visual a los conceptos más densos del universo musical de Akbal. En esta entrega final, la imagen y la música convergen para narrar un proceso de quiebre y evolución, invitando al espectador a una introspección sobre el final de los límites establecidos y la búsqueda de una nueva conciencia.

Impacto sonoro y conceptual de la trilogía OMNIA

Musicalmente, “Trascendencia” se posiciona como uno de los momentos de mayor intensidad reflexiva dentro de la discografía del grupo. La canción funciona como una síntesis emocional de todo el recorrido propuesto por Akbal, explorando la caída y la posible superación del ser humano frente a sus propios conflictos.

Con este lanzamiento, la banda no solo concluye su etapa audiovisual, sino que también sella su trilogía discográfica, reafirmando su lugar como uno de los proyectos más sólidos y conceptuales del metal chileno contemporáneo. El nuevo material ya se encuentra disponible para su visualización en las principales plataformas digitales.