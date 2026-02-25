Akbal culmina su ambiciosa etapa conceptual con el estreno de “Trascendencia”

La agrupación de metal originaria de Talca presenta el videoclip final y single de su proyecto OMNIA, una obra que explora los límites y la evolución de la conciencia humana

Akbal culmina su ambiciosa etapa conceptual con el estreno de “Trascendencia”
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La banda de metal Akbal ha marcado un nuevo hito en su trayectoria con el lanzamiento de “Trascendencia”, segundo sencillo de su disco OMNIA III. El estreno representa el cierre definitivo de una de las propuestas más complejas y profundas de la música pesada nacional en los últimos años. Con el videoclip, el grupo nacido en Talca en 1997 pone punto final a la trilogía audiovisual y conceptual titulada OMNIA, un viaje creativo que ha buscado reflexionar sobre la condición humana y su capacidad de superación a través de un sonido versátil y líricas con gran carga filosófica.

Una colaboración visual que define el fin de un ciclo

La realización del videoclip estuvo a cargo de Elefante Gonorrea, productora que ya había colaborado con la banda en trabajos previos como “Voraz” en 2016. Esta alianza artística ha permitido consolidar una estética oscura y coherente que da forma visual a los conceptos más densos del universo musical de Akbal. En esta entrega final, la imagen y la música convergen para narrar un proceso de quiebre y evolución, invitando al espectador a una introspección sobre el final de los límites establecidos y la búsqueda de una nueva conciencia.

Impacto sonoro y conceptual de la trilogía OMNIA

Musicalmente, “Trascendencia” se posiciona como uno de los momentos de mayor intensidad reflexiva dentro de la discografía del grupo. La canción funciona como una síntesis emocional de todo el recorrido propuesto por Akbal, explorando la caída y la posible superación del ser humano frente a sus propios conflictos.

Con este lanzamiento, la banda no solo concluye su etapa audiovisual, sino que también sella su trilogía discográfica, reafirmando su lugar como uno de los proyectos más sólidos y conceptuales del metal chileno contemporáneo. El nuevo material ya se encuentra disponible para su visualización en las principales plataformas digitales.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

El Ciudadano

Cristóbal Briceño estrena nuevo single "Abigail"

Hace 2 meses
El Ciudadano

Estreno de “Ganas de Amar”: La incursión musical de Camila Musante acompañando a Maga Ortúzar

Hace 3 días
El Ciudadano

La rueda de cueca al cine: Pickúa invita a estrenos de 2 videoclips y sesión en vivo del disco “Hijas de Pepe”

Hace 2 meses
El Ciudadano

"Luna Llena": la esperada colaboración de los hermanos MJ junto a FloyyMenor

Hace 35 minutos
El Ciudadano

Denisse Malebrán reinventa un clásico de Camilo Sesto y anticipa su nuevo álbum

Hace 7 días
El Ciudadano

Behind the Stage: nuevo espacio para la música independiente

Hace 3 meses

Efecto Pigmalión: Jazz, música docta y experimentación inspiradas en la profecía autocumplida

Hace 2 meses
El Ciudadano

Ana Tijoux y Pablo Chill-E lanzan “Joven de la pobla” y apuntan a Kast: “Un gobierno fascista no es lo que Chile necesita”

Hace 3 meses
El Ciudadano

Villa Cariño estrena “Llorando por ti”: una cumbia pop que abraza el desamor

Hace 1 mes

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano