Álbum debut de Método Ludovico: el panorama del rock alternativo en Chile tiene un nuevo referente

El trío nacional Método Ludovico presenta oficialmente su primer álbum, titulado Mundo en Frenesí, una obra que no solo destaca por su potencia sonora, sino por una profunda carga existencialista que invita a la reflexión social.

De Santiago a Buenos Aires

Para la consolidación de este material, la banda integrada por David Polít, Carlos Polít y Leandro Spuler se trasladó en enero de 2025 a los emblemáticos estudios Romaphonic en Buenos Aires. Este movimiento estratégico permitió al grupo trabajar con un equipo técnico de alto nivel, logrando un sonido pulido pero crudo a la vez.

La producción estuvo bajo la dirección de Nicolás Resnikof (quien también ejerció como ingeniero de mezcla y grabación), acompañado por los ingenieros Augusto Cantu y Agustín «Tino» Marasco. El resultado es una amalgama de estilos que fluyen entre el hard rock y el blues, con matices de rock progresivo.

A diferencia de las propuestas puramente comerciales, Mundo en Frenesí se posiciona como una «declaración de principios». Según Carlos Polít, el objetivo es generar una reflexión íntima en el oyente sobre las decisiones colectivas que tomamos como sociedad.

«La idea es plantearnos: ¿Qué nos moviliza?», señalan los integrantes de la banda al describir el hilo conductor de sus letras.

Aunque este es su primer larga duración, Método Ludovico no es un recién llegado. El grupo comenzó su trayectoria en abril de 2022 y ha construido su audiencia paso a paso. A mediados de 2023 lanzaron su EP Dialéctica emocional, que los cimentó en la escena capitalina, con singles como «Ansiedad», «Soldemialma», «El juego» y el remix de «En el vino ahogar».

Mundo en Frenesí ya puede escucharse en las plataformas de streaming y venta digital.