Alerce regresa con «El carnicero de octubre»: un viaje sonoro por la memoria y la resistencia

La emblemática banda valdiviana lanzará su cuarto álbum de estudio el próximo 26 de abril, precedido por el single homónimo este 11 de marzo

Autor: El Ciudadano
Con 17 años de historia en la escena independiente del sur de Chile, la banda Alerce retoma el protagonismo musical. El grupo, nacido en Valdivia en 2009, anuncia el estreno de su nueva producción discográfica titulada El carnicero de octubre, un trabajo que sus propios integrantes definen como un «documental emocional hecho disco».

Este cuarto álbum sucede a sus trabajos previos Alerce (columpio), Perspectivas (no) casuales e III Brote, manteniendo esa esencia experimental que transita entre el post-rock y el rock progresivo, pero con una carga lírica mucho más directa y vinculada a la realidad sociopolítica reciente.

Manifiesto emocional frente a la historia

El disco consta de ocho canciones grabadas en Estudio Aplauso bajo la producción de Víctor “Pato” López Montiel. La obra explora el arco de sensaciones vividas en Chile desde el estallido social hasta el proceso constitucional, entrelazando la desilusión y la esperanza con la memoria histórica de la dictadura.

Al respecto, los integrantes del grupo destacan la urgencia de este material. «Es el disco con más crítica política explícita que hemos hecho. No habla de verdades absolutas, sino de sensaciones ante hechos innegables», señala Jorge, el guitarrista. Camila, vocalista, declara «Me rehúso a normalizar lo que no lo es. Este disco significa esa declaración de principios». La banda se completa con Martín Carreño al bajo, y el batería Samuel Carreño.

Fechas clave y lanzamiento en vivo

El camino hacia el álbum completo comienza mañana, 11 de marzo, con el estreno del sencillo El carnicero de octubre en todas las plataformas digitales. El proceso culminará el sábado 25 de abril con un concierto de lanzamiento en el Centro Cultural Espacio en Construcción de Valdivia, previo a la liberación total del disco el día 26. Las entradas ya pueden adquirirse desde Portaldisc.com.

Con este lanzamiento, Alerce consolida una trayectoria autogestionada que apuesta por la memoria sensible y la resistencia artística desde el territorio sureño.

Fuente: Irock.cl.
